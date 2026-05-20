CHP lideri Özel, 19 Mayıs’ta gençlerle Anıtkabir’e yürüdü: ‘Gençlere emanet edeceğiz’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Macadele’yi başlatmasının 107. yıl dönümünde partileriyle birlikte Kızılay’dan Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi.

CHP’liler ilk olarak Güvenpark’ta bazı parti yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Burada toplanan gençler “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları attı.

CHP’nin gençlik kolları, partilerinin gençlere yönelik “İlk telefon ve bilgisayarda vergiler kalkacak”, “Türkiye yasaksız olacak”, “Okullar güvenli olacak” gibi vaatlerinin yer aldığı pankartları; “Gençlik değiştirecek” başlığıyla kaldırdı. Ayrıca üzerinde CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yer aldığı “Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe yürüyoruz” yazılı bir çizim de oluşturulan kortej tarafından taşındı.

CHP’nin tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da unutulmadı. Erkol’un resminin yer aldığı bir afiş “Özgürlükte özgür, yarınlar için ümit” sloganıyla taşındı. Yine yürüyüş kortejinin önlerinde üzerine Atatürk’ün ve Bandırma Vapuru’nun resmedildiği “Bandırma vapurundan beri tam yol ileri” yazılı bir pankart da açıldı.

‘GENÇLERE ‘SABREDİN’ DİYORLAR’

CHP lideri Özel; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları ve parti yönetimiyle Gençlik Caddesi üzerinde korteje katıldı. CHP heyeti burada kısa bir miting gerçekleştirdi. Partililer kortejin öncülüğünü yapan otobüsün üzerinden kalabalığa seslendi. Burada konuşan CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, “Bu ülkede genç olmak zor. Bir yanda işsizlik, bir yanda borç yükü. Gençlere ‘sabredin’ diyorlar. Ama biz biliyoruz, gençler sabretmeye değil yaşamaya geldi bu ülkeye. Bu düzene razı değiliz. Bu düzeni değiştirmeye ant içtik. Gençler bu ülkenin kaderini yeniden yazacak” dedi.

Gençlere yönelik bazı vaatlerini paylaşan Kılıç “Sosyal konut projelerinde gençleri önceleceğiz. Genç istihdam garanti programı başlatacağız. Gençler 4 ay içinde istihdamda olacak. Genel sağlık sigortası borçlarını sileceğiz. Eğitimde eşitliği sağlayacak, devlet okullarında eğitimi güçlendireceğiz” diye konuştu.

‘MİLLETİMİZLE GELECEĞİMİZİ ALACAĞIZ’

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da “Topraklarımız çok felaket gördü. İhaneti, darbeyi yaşadı. Her şey bitti dendiğinde küllerinden yeniden doğdu. Bandırma Vapuru bir şekilde Samsun’a çıktı. İşte bizim inancımızın kökleri Bandırma Vapuru’ndadır. Önderimiz Atatürk, bize bir mücadele mirası bıraktı. Asla bitmeyecek bir görev verdi. ‘Birinci vazifen Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet müdafaa etmektir’ dedi.

Bizim bir vazifemiz var. Türkiye’ye sömürge muamelesi yapanlardan meşruiyet dilenecek halimiz yok. Yalan, iftira, şantajla meşgul olacak vaktimiz yok. Memleketimiz zor durumda. Sandığa sarılacağız, milletimizle geleceğimizi alacağız” değerlendirmesini yaptı.

‘ATATÜRK BİR DEHAYDI’

Miting sonrası gazetecilere açıklama yapan Özel “Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Başkomutandı ama Cumhuriyet’i Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi, devletin başıydı ama kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. CHP’nin kurucusuydu ama dönüp de ‘Cumhuriyet, benden sonraki genel başkanlara emanettir’ demedi. O, Cumhuriyet’i sadece gençlere emanet etti. O yüzden bugün bu muazzam kalabalığa, gençlerin Anıtkabir’e koşmasına, Atatürk ve silah arkadaşlarını yıpratmaya çalışan onca çabalara rağmen gençlere kimse şaşırmasın” dedi.

‘GENÇLERLE YÜRÜYORUZ’

“Bugünler Cumhuriyet’e sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır” diyen Özel, şunları kaydetti:

“Görüyoruz ki gençler Cumhuriyet’e ve kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Türkiye’de siyaset ben dahi çok yaşlı. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet’i gençlere emanet edecek’ bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyet’i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. Buunu yapabilmemiz içi en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz.”

ÇELENGİ GENÇLERE VERDİ

Özel, konuşmasından sonra gençlerle Anıtkabir’e kadar yürüdü. Anıtkabir girişinde yanındaki parti çelengini Gençlik Kolları Başkanı Avşar ve politika kurulu başkanı Kılıç’a teslim etti.