CHP lideri Özel’den Erdoğan’a sokak yanıtı: ‘Çağrı yapacağım zaman Erdoğan’a sormam’

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde CHP’nin kuruluşunun 102. yıldönümü nedeniyle yapılan etkinlikte konuştu. Bugün yaptıkları Parti Meclisi toplantısına ilişkin bilgi veren Özel, her kuruluş yıldönümünde yaptıkları geleneksel bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özel, “İçinde bulunduğumuz bugünlerdeki siyasi olaylara bakış açımızı paylaştığımız, partinin birlikteliğini, gücünü azmini yenilediğimiz bir toplantı oldu” ifadelerini kullandı.

"SORUN CHP’NİN BİRİNCİ PARTİ OLMASI"

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da olağanüstü il kongresi yapılması kararı çıktığını söyleyen Özel “İstanbul’daki düğümü çözdük. Burada atılmaya çalışılan düğümler, kördüğüm hazırlıkları vardı. Hepsine karşı YSK’nin verdiği kararlar son derece seçim hukukunun gereği kararlar. Bütün mesele CHP’nin birinci partisi olması, gücünü her geçen gün artırması. Bizle baş edemedikleri için kayyum atamaya niyetleniyorlar” dedi.

Taksim’de bu sabah yaptıkları törene katılan yurttaşları anımsatan Özel, “Önemli olan hangi 5 bin kişinin arkanızda olduğu. CHP’yi büyüterek kardeşlik hukukunu yükselterek yol almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘ERDOĞAN İNSANLARI SOKAKTA BIRAKTI’

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin mahkeme kararlarını uygulamadığına yönelik açıklamaları sorulan Özel, “Anayasa Mahkemesi kararı herkes için bağlayıcı. İlk önce ona uyacak. Onu tanımıyorum diyen sensin. Şimdi bana asliye hukuk mahkemesinin kararını tanımıyorsun diyorsun. Ben mahkeme kayyumla partiyi yönetmeyi kabul etmiyorum. Benim il başkanım Özgür Çelik. Onunla birlikte partimizi yönetiyoruz” karşılığını verdi.

Özel, Erdoğan’ın “Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyiz” sözlerine karşı da, “Ben sokaklara kimseyi davet etmedim. Sokak çarşısı yapacağım zaman yaparım. Bunu da Tayyip Erdoğan’a sormam. Ben insanları babaevine davet ettim. Onları sokakta Tayyip Erdoğan bıraktı. İl başkanlığına sokmadı. Sokağa çağırmak icap ettiği gün hiç tereddüt etmem. Gün o gün değil. Onu yaptırmasınlar” dedi.

Özel, kurultay davası günü ne yapacağının sorulması üzerine de parti hukukçularının davayı takip edeceğini, partinin de her ihtimale karşı 21 Eylül’de olağanüstü kurultayını yapacağını söyledi.