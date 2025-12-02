CHP lideri Özel eleştiriyor, vekiller övüyor: CHP’de Bakan Kurum çelişkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Kasım’da 6 Şubat 2023 depremlerinin bininci günü kapsamında yazılı bir açıklama paylaşarak iktidarın deprem konutu vaatlerini anımsattı. Özel, “Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak, depremzedelerin karşısına geçip bir taahhütte bulundu. Bir yıl içinde, yıkılan tüm konutların yerine yenilerini yapacaklarına söz verdi. Yıkılan konut sayısı da 650 bin olarak ilan edildi. Depremzedeler kendilerini bu söze göre hazırladı, planlarını buna göre yaptı. Ama depremin 1'inci yılında teslim edilen konut sayısı 18 bin 19'da kaldı. Bu rakam, toplam ihtiyacın yüzde 2,7’siydi. Bugün, depremin 1000'inci gününde, yani 2,7 yıl sonra yapılan konut sayısı ise 300 bin. Sayın Erdoğan, 365 günde vadettiği konutun sadece yüzde 46'sını 1000 günde yapabildi” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u eleştirdi.

‘BEN BİR BAŞARI HİKAYESİ OLARAK GÖRÜYORUM’

CHP lideri Özel’in eleştirilerine karşın geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinin gerçekleştiği sırada CHP’li bazı vekiller Bakan Kurum’u överek teşekkür etti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Sayın Bakanım benim kimseden çekineceğim hiçbir şey yok, doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim sizi ve Bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikâyesi olarak görüyorum” dedi. EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, “Sayın Erol, siz de o ihaleleri aldığınız için...” diyerek araya girdi. Erol’un “Alan da şerefsiz, bunu kanıtlamayan da! Ayrıca, bakın, ihale almayı da vermeyi de aslında bunu bir yolsuzluk, bir hırsızlık olarak değerlendirmeyin yani bu da çok anlamsız. ‘İhale aldın mı? İhale verdin mi?’ Ya, siyasetin konusu bu değil ki” demesi üzerine AKP sıralarından alkış sesleri yükseldi.

‘MALATYA ADINA TEŞEKKÜR EDECEKTİNİZ’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, görüşmeler sırasında söz alarak bakanlığın konut süreçlerindeki eksikleri dile getirdi, CHP olarak çözüm önerilerini anlattı. Bakan Kurum’un “Malatya adına teşekkür edecektiniz” sözleri üzerine Ağbaba, “Bazen siyasette eleştiriyoruz, sizi de eleştiriyoruz zaman zaman ancak Malatya'daki hemşehriliğinizin, biliyorsunuz oy birliğiyle bir hemşehrilik verildi, biraz eksik olsa da inşallah bunu tamamlayacağız. 2026 yılında bekliyoruz. Katkılarınız ve iletişime açık olduğunuz için size teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.