CHP lideri Özel: ‘Emekli bu yılı nasıl geçirsin?’

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ve kurmaylarıyla yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk olarak Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özel; yeni yılda partinin yol haritasını, devam eden mitingleri, Venezuela’da yaşanan gelişmeleri, çözüm sürecini, enflasyon rakamları üzerinden asgari ücreti değerlendirdi. CHP kurmayları, Özel’in hafta boyunca yapacağı toplantılarla partinin her kademesini dinleyeceğini, yeni yılın yol haritasının da buna göre şekillendirileceğini söyledi. Bu kapsamda Özel’in perşembe günü Parti Meclisi üyeleriyle, cuma günü Güneydoğu ve Doğu bölgesinden gelen il başkanlarıyla, cumartesi günü tüm il başkanlarıyla ve gelecek haftanın ilk günü CHP’nin Gölge Kabine üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.

TÜİK VERİLERİNE TEPKİ

Özel’in yeni yıla ilişkin ilk değerlendirmelerinde “Bu yılı seçim yılı yapmak istiyoruz” dediğini aktaran kurmaylar, dün açıklanan TÜİK verileri üzerinden belirlenecek emekli maaşlarının da toplantıda örnek gösterildiğini aktardı. Özel’in bu kapsamda “TÜİK yine verileri düşük gösterdi. Emekli buna göre belirlenecek maaşla nasıl bir yılı geçirsin? 2026 seçim yılı olmalı” değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

SÜRECE DAİR ÖNERİLERİ ALACAK

Bunun yanında kurmaylar, Özel’in bu hafta Güneydoğu ve doğu illerinden gelecek parti örgütü üyeleri ve kanaat önderleriyle yeni çözüm sürecine dair değerlendirmeler yapacağını aktardı. Dün yapılan toplantıda da sürecin ortak rapor hazırlıklarının konuşulduğunu aktaran kurmaylar “Genel başkan parti örgütlerinin ve kanaat önderlerinin de süreçle ilgili görüşlerini alacak. Gidişatı değerlendirecek. Ortak rapordan ve süreç sonucunda çıkacak düzenlemelerden nasıl bir beklenti olduğunu soracak” dedi.