CHP lideri Özel, heyecanlı İtalya-Türkiye finalini Cumhuriyet’le izledi: ‘Tarihi bir başarı, hiç üzülmesinler’

CHP lideri Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol takımımının İtalya ile oynadığı, Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalini yazarımız Işık Kansu, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş ve muhabirimiz Sarp Sağkal ile izledi.

Özellikle maçın son setini heyecanla takip eden Özel, maç sonu ilk değerlendirmeyi de gazetemize yaptı.

Kadın voleybol takımına tebriklerini ileten Özel “Çok tarihi bir fırsattı. Çok hak ettiler. İtalya gibi dünya voleybolunun en iyi takımı karşısında, son sette talihsiz bir iki sayı verildi ve kaybettik. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Dünya ikinciliği de çok önemli. Mutlaka, bu sene olmazsa bir dahaya, altın madalyayı takacaklarına inanıyorum.

Benim gönlümde çok büyük yere sahipler. Çünkü Türkiye’de herhalde, hele son yaşadığımız altı ayda yüzümüzü güldüren tek olay, onlar oldu. Benim de yüzümü güldüren onların başarısı. Onlara teşekkür ediyoruz. Hiç üzülmesinler. Elbette şampiyonluğu hak ettiler ama bu da tarihi bir başarı” ifadelerini kullandı.