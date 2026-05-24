CHP lideri Özel, kurultay için çağrı yaptı: ‘40 gün içinde gidilmeli’

CHP lideri Özgür Özel, partisine yönelik mutlak butlan kararı sonrası genel merkezinde başlattığı kapalı toplantılar devam ederken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kapalı grup toplantısında yapılan Grup Başkanlığı seçimi sorulan Özel, butlan kararının Meclis’e bildirilmesi sonrası ileride bir sorun yaşamamak için seçimleri yinelediklerini söyledi.

Aynı zamanda kendisini destekleyen milletvekilleri konusundaki tartışmaları da bitirmeyi hedeflediğini belirten Özel “Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildim. Olur, olmaz yerlerde okuyoruz. ‘Butlan kararının arkasında 90 milletvekili var’ falan. CHP grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli. O yüzden hep birlikte bu kararı aldık” ifadelerini kullandı. Özel, bayramdan sonra yapılacak ilk grup toplantısında da kürsüde kendinin olacağını söyledi.

‘BİR UZLAŞI YOK’

Özel “Bugün sahadaki, sokaktaki üyelerde duygu durumuna bakıldığında bu butlan kararından sonra partinin bir Genel Başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. Milletvekili grubunun durumu açık. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir atanmış, yani AKP yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Toplumsal kabul de görmez bu” diye konuştu. Özel, Kılıçdaroğlu ile uzlaştığı iddiasına karşı da “‘Uzlaştılar, biri Grup Başkanı olacak, biri Genel Başkan olacak.’ Böyle bir uzlaşı yok. Zaten biz bu butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararda uzlaşacak halimiz yok” dedi.

Özel “Herkesin istediği, beklediği bir tek şey var. O da kurultayın, tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, 40 günlük bir süre içerisinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi” dedi. Bu konuda Kılıçdaroğlu ile görüşmesi için bir heyet de oluşturulacağını söyleyen Özel “Kemal Bey’den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde, nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter” dedi.

‘BİZİ KİMSE KALDIRAMAZ’

Kılıçdaroğlu’nun kurultay kararı öncesi genel merkeze gelmesi ihtimali sorulan Özel “Öncesinde arkadaşların konuşması bu yönden çok zaruri. O toplantı önceden görüşen arkadaşlarımızın da müşterek karar verdiği gibi 40 gün sonrasına bir kurultayı toplamak üzere olursa herkes misafirperverlikle karşılar. Olmazsa öyle bir gelişme olmaz” yanıtını verdi. Özel, koltuğunu devretmesi ihtimaline ilişkin de “Görev süremiz dolup da delegemiz bir başkasını oraya layık görmedikçe bizi kimse kaldıramaz” ifadelerini kullandı

‘EVLATLIKTAN REDDETMEYİZ’

Kılıçdaroğlu’nun “partinin hiçbir zaman böyle tartışılmadığına” yönelik açıklamalarına yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

“Maalesef CHP, tarihinde çok haksız eleştiriler aldı. Çok ahlaksız operasyonlardan sonra görev değişiklikleri oldu ama CHP’nin bir şekilde bunu kendi içinde, birlik ve bütünlük halinde atlattığı süreçleri hep birlikte yaşadık. Her fırsatta ‘Hakkında suçlama olan belediye başkanlarınızın üyeliklerini askıya alma’ konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu bu iktidarı rahatsız edip Cumhurbaşkanı adayı olup iktidara yürüyor olmasaydı, ‘Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, daha da cumhurbaşkanı adayı değilim, ne haliniz varsa görün’ dese zaten içeride kalmaz. Onun suçu AKP’yi yenme suçu ve CHP’li olmak. Şimdi biz bu arkadaşları ahlaksızlıkla suçlayacağız ve bunun üzerinden üyeliğini askıya alacağız, öyle mi?

Geçmiş zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza 780 yıl istendiğinde gittim yanında oturdum. İyi ki de yanında oturmuşum. Ben Ekrem İmamoğlu’nun yanında durduğum için de bütün arkadaşlarının yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım. Bana gelip de birisi kolumdan çekip de ‘Kızın okulda hırsızlık yapmış’ dediğinde, ‘Ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum’ demem. ‘Yapmaz benim evladım’ derim.”