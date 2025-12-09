CHP lideri Özel, yeni yönetimle ilk toplantısı yaptı: ‘Yönetim iktidara kilitlendi’

CHP lideri Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı sonrası yeni belirlediği Merkez Yönetim Kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis’te devam eden bütçe görüşmeleri, CHP’nin gelecek dönem miting hazırlıkları, partiye yönelik yargı operasyonları ve yeni yönetimin çalışmaları ele alındı.

İlk toplantıya ilişkin konuşan parti kurmayları, kurultay sonucunu değerlendirdiklerini ve yönetimde yeni açılan insan hakları, çevre politikaları ve yolsuzluklarla mücadele gibi birimlerin bundan sonra nasıl işleyeceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

İKİ HAFTADA BİR GÖLGE KABİNE TOPLANACAK

CHP lideri Özel’e son kurultayda büyük bir destek verildiğini söyleyen kurmaylar “Genel başkanımızın listesi fire vermeden kabul edildi. Bu önemli bir sorumluluk ve destek. Bu bilinçle ilk toplantımızı yaptık. Yani parti ‘İçimizde bir tartışma yok, yönetimimize güveniyoruz’ mesajı verdi. Bizim de bu bilinçle hareket edip, iktidar olmak için çalışmamız gerekiyor. Yeni yönetimde de herkes bu bilince sahip, iktidar olmaya kilitlenmiş durumda” dedi.

Bu konuda partinin tüzüğüne işlenen Gölge Kabine’ye de büyük sorumluluklar düşeceğini belirten kurmaylar “İki haftada bir Gölge Kabinemiz de toplanacak. CHP’nin iktidar perspektifini onlar anlatacak. İnsanlar ‘CHP, Türkiye’nin sorunlarına karşı ne yapacak?’ diye soruyor. Bundan sonra bu soruyu yanıtlamak için çalışmalarımızı artıracağız” ifadelerini kullandı.

'KADROLARIMIZI YENİLEDİK'

Toplantı sonrası açıklama yapan CHP’nin yeni Sözcüsü Zeynel Emre, “Son kurultayla kadrolarımızı yeniledik. Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimize yönelik bir sonuçla ayrıldık. Parti programımızda önemli noktalara temas ettik. Biz adayımızı çok daha erken açıkladık. Gölge Kabinemizle Türkiye’nin nasıl yönetileceğini ilan edeceğiz” dedi.

Bu kapsamda pazartesi gününe kadar partinin yeni Gölge Kabinesi’nin açıklanabileceği belirtildi.

'MUHİTTİN BÖCEK’İN HAYATİ TEHLİKESİ VAR'

CHP’li belediyelere yönelik yargı operasyonlarına ilişkin konuşan Emre “Sağlık problemi yaşayan arkadaşlarımız var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek günde 25 ilaç alıyor. Böcek’in hayati tehlikesi vardır. Bir şey olursa bunun birinci sorumlusu AKP’dir” dedi.

‘İŞÇİNİN OLMADIĞI MASA MEŞRU DEĞİL’

Asgari ücret tespit komisyonunun yapısı nedeniyle sendikaların komisyonu protesto ettiğini belirten Emre “Bizim açımızdan işçi masada adil temsil edilmiyorsa o masa meşru değildir” ifadelerini kullandı.