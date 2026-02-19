CHP lideri Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'nde... Akademisyenlerin nöbetine destek verdi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gerçekleşen ziyareti sırasında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki abluka ve öğrencilere yönelik gözaltıların yankıları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, bugün yaşananlara dikkat çekmek için Boğaziçi'ne bir ziyarette bulundu. Özel, Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. nöbetine destek için saat 12.00’de üniversiteye geldi.

Çevrede çok sayıda polis bulunurken; basın mensupları kampüse alınmadı. Özel ile birlikte gelen parti heyetine ise izin verildi.

ÖĞRENCİLERİN MÜZİK PERFORMANSINI DİNLEDİ

Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi ziyaretinde dah önce yurt ve kulüp odası olarak kullanılan, ancak rektörlük kararıyla derslik yapılmak üzere polisler tarafından boşaltılan Hamlin Hall binasını da ziyaret etti.

Öğrencilerin müzik performansını da dinleyen Özel, daha sonra açıklama yapmak için kampüs girişine geldi.

"NEDEN KORKUYOR ERDOĞAN?"

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelen Özgür Özel, geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sebebiyle kampüse girişin yasaklandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Buraya rıza gösterilerek girebilecek ve öğrencilerle sohbet edebilecek, varsa eleştirilerini dinleyecek bir cumhurbaşkanı olamadı.

Neden korkuyor Erdoğan? Protesto edilecekmiş. Protesto edilecek şeyler yapmayaydın ya.

Medeniyet diye bir şey var. Öyle itmeden, kakmadan yapabilirsiniz bazı ziyaretleri ama bu medeniyetten yoksun birisi ülkeyi yönetiyor maalesef.