CHP lideri Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'nde... Akademisyenlerin nöbetine destek veriyor!

19.02.2026 11:56:00
Engin Deniz İpek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin 1261. nöbetine destek için saat 12.00’de üniversiteye geldi. Çevrede çok sayıda polis bulunurken; basın mensuplarının kampüse alınmayacağı, Özel ile birlikte gelen parti heyetine ise izin verileceği öğrenildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gerçekleşen ziyareti sırasında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki abluka ve öğrencilere yönelik gözaltıların yankıları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, bugün yaşananlara dikkat çekmek için Boğaziçi'ne bir ziyarette bulunuyor.

Çevrede çok sayıda polis bulunurken; basın mensuplarının kampüse alınmayacağı, Özel ile birlikte gelen parti heyetine ise izin verileceği öğrenildi.

Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. nöbetine destek için saat 12.00’de üniversiteye gelen Özel'in, çıkışta gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.

