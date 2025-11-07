CHP lideri Özgür Özel’den çağrı: “Meydanlarda milletimizleyiz”

CHP cumartesi günü saat 15.00'te Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 68'ncsini düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan mitingler için CHP Lideri Özgür Özel de çağrıda bulundu.
"BİZ MEYDANLARDA, MİLLETİMİZLE BİRLİKTEYİZ"
"Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar" diyen Özel, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şunlara yer verdi:
"Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar. Ama biz meydanlarda, milletimizle birlikteyiz. Siyaset yapıyoruz, adalet arıyoruz. Yarın 68’inci eylemimizde Ordu’da buluşuyoruz!"