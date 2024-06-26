CHP Lideri Özgür Özel: ‘Gün gelecek hesap verecekler’

Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:08

Güncelleme: 26.06.2024 - 15:08

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 10 Ekim Barış Derneği'nin düzenlediği dayanışma yemeğine ev sahipliği yaptı. Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Emek Partisi Genel Başkanı Seyid Aslan, Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Parlak, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Manisa Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, partilerin il ve ilçe yöneticileri, Çankaya Belediyesi'nin başkan yardımcıları, meclis başkanı ve meclis üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile sendika, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 10 Ekim Gar Katliamında yaşamınıs yitirenlerin aileleri katıldı. Anma gecesi, 10 Ekim Derneği Eş Genel Başkanları İshak Oruç ve Mehtap Sakinci’nin konuşmalarıyla başladı. Sakinci konuşmasında, “Bizlere ses olduğu için, bizleri burada buluşturduğu için sözün bittiği yerde cümle kurmamıza vesile olduğu için Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e teşekkür ediyoruz” dedi.



‘ACILARIMIZLA BAĞLIYIZ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 10 Ekim'de yaşamını yitirenleri andığı konuşmasında, “10 Ekim Barış Derneği örnek bir organizasyon. Bu salonun dayanışması, bu salonun bilinci örnek bir bilinç. Bunun tüm alanlara taşınması lazım. Derneğin Eş Başkanlarının kıymetli açılış konuşmalarını, altlarına imza atarak takip ettim. Biz birbirimize acılarımızla bağlıyız. Birbirlerine değerleri, anıları, yaşanmışlıkları, hele hele acıları üzerinden bağlı olanların gücünü; birbirleriyle suçları üzerinden bağlı olanlar asla aşamazlar” ifadelerini kullandı. Özel, 26 Haziran tarihindeki Gar Katliamı Davasının karar duruşmasını işaret ederek "Biz diğer partilerin kıymetli milletvekilleriyle birlikte kuvvetli bir heyetle orada olacağız. Tahir Elçi Davası’ndaki gibi, Soma Davası’ndaki gibi cezasızlığı özendiren bir yere yeltenirlerse tam karşılarında duracağız. Ya da daha önceki çok sayıda siyasi davadaki gibi taraflarını yine suçludan yana kurarlarsa tarihin önünde onları gözlerinin içine bakmak üzere orada olacağız. Ama herkes şundan emin olsun ki Soma Davası’ndan sonra Akhisar’da adliyenin önünde dediğim üç kelimeyi burada da tekrar edelim: Gün gelecek bu katiller ve bu katilleri koruyanlar, canımızı yakanlar ve yaktıranlar teker teker hesap verecekler. O günü yaşayacağımıza ant olsun” dedi.



‘HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ’

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Keşke böyle bir katliam yaşanmasaydı da canlarımızı kaybetmemiş olsaydık. 10 Ekim şüphesiz Cumhuriyet tarihimizdeki en acı ve karanlık günlerden biri ve ailelerimiz o günden beri karanlığı aydınlatmak için mücadele veriyorlar. O günden bugüne herkes tek bir aile ve tek bir ses oldu. Biz de bu ailenin bir parçası olarak sizlerle dayanışma içerisinde olmaktan adalet ve hakikat arayışınızda yanınızda olmaktan bir adım geride durmayacak her zaman yanınızda olacağız” dedi.









