CHP lideri Özgür Özel'den muhalif kanallara destek!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:29

Güncelleme: 28.03.2025 - 15:29

RTÜK, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından başlayan protestoları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitinglerini canlı yayınlayan muhalif kanallara ceza yağdırdı.

Söz konusu cezalara tepkiler sürerken, CHP lider Özgür Özel de konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cezalara tepki gösterdi. Sözcü Gazetesi'ni okuduğu andan bir fotoğrafını paylaşan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın medya sopası olan RTÜK’ün; Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV’ye yönelik hukuksuz cezaları kabul edilemez. Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa hep birlikte karşı durmaya devam edeceğiz."

RTÜK'ÜN VERDİĞİ CEZALAR!

Kararları sosyal medya hesabından duyuran ve “Özgür Özel mitingini canlı vermek suç sayıldı” ifadesini kullanan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, bu cezaların RTÜK tarihinin en ağır yaptırımları arasında yer aldığını aktardı.

İşte o cezalar:

Halk TV: Özgür Özel’in mitingindeki eleştiriler ve boykot çağrısı gerekçesiyle yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi. Başarır’ın açıklamaları nedeniyle de yüzde 3 para cezası uygulandı.

SZC TV: İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapılan canlı yayınlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” gerekçesiyle 10 gün yayın durdurma cezası aldı. Ayrıca, Ali Mahir Başarır’ın Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 para cezası kesildi

Tele1: Benzer yayınlar nedeniyle yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma kararı alındı. Ayrıca RTÜK Başkanına yönelik ifadeler nedeniyle yüzde 3 ek ceza kesildi.

Now TV: “Orta Sayfa” programında İmamoğlu soruşturmasına yönelik eleştiriler nedeniyle yüzde 2 idari para cezası aldı.

Ayrıca RTÜK, lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle Fatih Altaylı ve Flu TV YouTube kanallarına da 72 saat içinde erişim engeli getirilmesine karar verdi.