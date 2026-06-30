CHP Malatya İl Örgütü’nde butlan krizi: Partiyi partililere kapattılar

CHP Malatya İl Başkanlığı’nda ‘butlan’ yönetimi tarafından görevden almaların ardından başlayan kriz derinleşerek sürüyor. İl başkanı olarak Hakan Satılmış’ın atanmasının üzerinden yaklaşık iki hafta zaman geçmesine karşın henüz yeni yönetim oluşturulamadı.

Yeni yönetimde görev alması beklenen bazı isimlerinse yaşanan tartışmaların ardından süreçten çekildiği iddialar arasında. öte yandan, CHP Battalgazi, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçe başkanları ve bu ilçelerin yönetimlerinin butlan yönetimi tarafından görevden alındığı iddia edilse de örgüt yönetiminde yer alan isimler kendilerine resmi bir tebliğde bulunulmadığını iddia ediyor.

Ancak buna karşın söz konusu partililerin il binasına alınmadığı ileri sürülüyor. Yaşanan bu durum Malatya’daki süreci daha da belirsizleştiriyor.

Görevden alınan İl Başkanı Barış Yıldız, son gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Yıldız, “İki haftadır herhangi bir yönetim oluşmadı. Binaya herhangi bir icra kararı olmadan çilingirle gece yarısı girdiler” dedi. İlçe başkanlarının ve yönetiminin görevden alınmadığını dile getiren Yıldız, “Binaya butlan yönetimi tarafından hiçbir partilimiz şu anda alınmıyor. Yeşilyurt ilçe başkanımız görevde olmasına rağmen yukarıya çıkarılmıyor. Battalgazi başkanımız binaya alınmıyor. Kadın kolları, genç kolları başkanımız görevde olmasına rağmen içeri alınmıyor. Belediye meclis üyelerimiz de içeriye giremiyor” dedi.

“Binayı tamamen partililere kapatmış durumdalar” diyen Yıldız, “İlçe başkanlarının ve yönetimlerinin görevden alındıklarına dair basında yazılanlar var, söylentiler var ancak resmi bir tebliğ yok. Malatya'da ilçe başkanlığını görevden alacak bir yönetim kurulu da yok zaten. Buna rağmen resmen bir bildirim olmadan bu arkadaşlarımız binaya bile alınmıyor” ifadelerini kullandı.

Butlan yönetimine tepkilerin sürdüğünü belirten Yıldız hiçbir demokratik kitle örgütünün söz konusu grubu etkinliklerine davet etmediğinin altını çizdi.