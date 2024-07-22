CHP Manisa İl Başkanı Özalper'den kentteki elektrik kesintilerine tepki: Manisa'yı 40 derecede elektriksiz bıraktınız
CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, kent genelinde günlerdir yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Özalper, "Özelleştirmenin sonuçlarını acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Vatandaşların zor bela aldığı yarım kilo kıyma çözüldü, 40 derece sıcaklıkta klimalar çalışmıyor, soğuk su yok" dedi.
CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa genelinde yaşanan elektrik kesintisi sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Elektrik kesintisine tepki gösteren Özalper, "Manisa'mızda günlerdir elektrik yok. Elektrikteki özelleştirmenin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. 40 derece hava sıcaklığında hep birlikte elektriksiziz. Soğuk suyumuz yok, klimalarımız çalışmıyor. İnsanların zor bela aldığı yarım kilo kıyma buzdolabında çözüldü.
Maalesef durumumuz bu. Özelleştirmenin bize kaybettirdiği her şey ortada. İşin bir ilginç kısmı da, evin bazı yerlerinde elektrik var bazı yerlerinde yok. 20 yıldır bizi karanlığa mahkum ettiğinizi söyledik ama artık fiziki olarak da karanlığa mahkum ettiniz. Hep özelleştirme olmuyor olmayacak, kamu yararı gözetin dedik ama dinlemediler. Şimdi tekrar söylüyorum, lütfen kendimize gelelim ve hep birlikte yanlış giden şeyleri çözelim" ifadelerini kullandı.
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