Şikayetvar: Yüzlerce tüketici sıcak havalarda yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili çözüm arıyor

Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:48

Güncelleme: 22.07.2024 - 09:48

Türkiye son zamanların en sıcak yazını yaşıyor. Yaşanan sıcaklar beraberinde elektrik kesintilerini de getiriyor.

Elektrik dağıtım firmaları ve ilgili kurumların açıklamalarına göre, artan elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin azalması ve aşırı klima kullanımı elektrik tüketiminin temel nedenlerini oluşturuyor.

Öte yandan çözüm platformu Şikayetvar’a ulaşan yüzlerce şikayete göre elektrik dağıtım firmalarının yetersiz alt yapı çalışmaları, plansız kesintilerde tüketicilere haber verilmemesi, bazı bölgelerde düşük ya da yüksek voltajlı gelen elektrik ve ulaşılamayan müşteri hizmetleri sorunun bir başka yanını gözler önüne seriyor. Günlük yaşamı oldukça kötü etkileyen elektrik kesintilerinin en çok yaşandığı yerlerse; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Antalya, Manisa, Hatay gibi iller sıralandı.

Konuyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralanıyor:

“UYKUDA ÖLÜRSEM SORUMLUSU ELEKTRİK DAĞITIM FİRMASIDIR”

“Son bir aydır elektrik kesintisi oluyor. Her gün 8 daireli binada 4 dairenin elektriği varsa diğer dairelerin yok. 2 buçuk yıl önce aldığım buzdolabının motoru yandı. Uyku apnesi hastasıyım ve elektrik kesinleri yüzünden cihazı kullanamıyorum. Uykuda ölürsem bunun sorumlusu elektrik dağıtım firmasıdır.”

“72 SAATTE TOPLAM 10 SAAT ELEKTRİK VERİLDİ”

“İzmir, Buca’da yaşıyoruz. Son üç gündür sürekli elektrik kesintisi oluyor. Evdeki elektrikli aletlerde sorun çıkması an meselesi. 72 saatte toplam 10 saat elektrik verildi. Dondurucudaki ürünler bozuldu, bozulacak. Yetkilileri aramaya çalışıyoruz ama ulaşamıyoruz. Sürekli meşgul. Havanın bu kadar sıcak olduğu zamanlarda klimasız bir şekilde sıcak havaya maruz bırakıldık.

SAYENİZDE JENERATÖRLER HİÇ KAPANMIYOR

“Malatya'nın en gelişmiş bölgesinde her gün yaşanan habersiz elektrik kesintisi sayenizde Pakistan'ı aratmaz oldu. Uzay çağında ilkel yaşamı bizlere sunduğunuz için teşekkürler. Ülkede mazot fiyatının artmasına sizin gibi şirketlerin katkısı büyük. Sayenizde jeneratörler hiç kapanmıyor.”

EVDEKİ ELEKTRİKLİ EŞYALARIM BOZULDU

“Elektrik dağıtım firmasına kaç adet arıza bildirimi yaptığımı hatırlamıyorum artık ama hâlâ bir çözüm yok. Kimseyle iletişime geçemiyorum. Telefona kimse çıkmadan kapatıyorlar. Evdeki elektrikli eşyalarım bozuldu, kimsenin umurunda değil. Eşyalarımın hepsi sıfır, yeni evliyim. Dakika başı kafamın üstündeki ışıklar yanıp sönüp duruyor. Bir an önce halledin şu durumu artık.”

ARTIK KİMİ ARAYACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

“Manisa'nın Salihli ilçesinden yazıyorum. Bugün 20 Temmuz Cumartesi, yaklaşık altı saattir elektrik yok. Telefonla kimseye ulaşamıyoruz. 112 ‘bizim işimiz değil.’ diyor. İnternet üzerinden arıza kodu oluşturabiliyoruz fakat onlarla da ilgili hiçbir geri dönüş yapılmıyor. Şirketin perakende kısmına ulaştığımızda ise bunları anlatıyorum ama bizlik bir durum yok, o numaraları arayacaksınız deniyor. Kimi arayacağımızı artık bilmiyoruz.”

BU SICAKTA İNSANLARI ELEKTRİKSİZ BIRAKAMAZSINIZ

“Planlı çalışma olmamasına rağmen iki saattir elektrik yok. Defalarca aradım, her seferinde ‘Ekibimizi yönlendirdik.’ diye geçiştiriyorlar. Pazar günü bu sıcakta insanları elektriksiz bırakamazsınız. Habersiz bir şekilde beceremiyorsanız istifanızı verin.”

DÜŞÜK VOLTAJ NEDENİYLE BULAŞIK MAKİNEM ARIZA VERİYOR

“Bulaşık makinem düşük voltaj uyarısı verdikten sonra eve elektrikçi çağırıp gelen voltaja baktım ve 160 ile 180 arasında seyrettiğini gördüm. Ardından 2 adet arıza kaydı açtım sorunun düzeltildiğine dair mesaj aldım fakat makinelerim hala arıza veriyor ve elektriğim hala 170 voltaj. Bugün tekrar arıza bildirimi yaptım fakat gelen giden yok. Makinelerim bozuldu mu bilmiyorum kimseye ulaşamıyorum bu mağduriyetimin giderilmesini bekliyorum.”

“CİDDİ ANLAMDA BIKTIK. YAPAMIYORSANIZ GİDİN”

“İzmit- Kartepe bölgesinde hava sıcak demeden, evde çalışan demeden, bebeği olan demeden sürekli uzun saatler süren elektrik kesintisi yaşıyoruz. Ne arızaları bitiyor ne bakımları. Hizmet denen bir şey yok ortada ve ciddi anlamda bıktık. Yapamıyorsanız gidin. Yıl 2024 şehir merkezinde uğraştığımız şeye bak cidden bırakıp gidin. Bıktık.

“KLİMASIZ DURULMUYOR AMA ELEKTRİK YOK”

“Günde kesin 1 bazen de 2 defa elektrik kesintisi yaşıyoruz. Sorunlar sürekli tekrar ediyor ve kalıcı bir çözüm sunulamıyor. Yaşadığımız bölge Hatay- Dörtyol. Deniz ve nem sebebiyle havalar aşırı nemli ve sıcak. Klimasız durmak neredeyse imkansız. Sorunun kalıcı şekilde çözülmesini istiyoruz.”

“YAZ GELDİ İKİ GÜNDE BİR ELEKTRİK KESİLİYOR”

“Antalya- Kaş’ta yaşıyorum. Yaz geldi maşallah iki günde bir elektrik kesiyor. Günaşırı çalışan birisi olarak evde olduğum günler hep elektrik kesik. Olmadığım günlerde de kesik gerçi... Çözüm sıfır.”

“YA ÇÖZÜM ÜRETİN YA DA BIRAKIN BİLEN BİRİLERİ YAPSIN BU İŞİ”

“Erzincan Tercan ilçesi Kargın Beldesi'nden diyorum ki, bu elektrik meselesini neden net bir çözüme kavuşturmayı düşünmüyorsunuz? Aralıklarla sürekli elektrik kesintisi ile mağduriyet yaşıyorum çünkü cihazlara bağlı yaşıyorum. Özellikle hafta sonları sizin yüzünüzden boğularak uyanıyorum. Ya çözüm üretin ya da bırakın bilen birileri yapsın bu işi, yeter artık.”

“ALDIĞINIZ ÜCRETİN KARŞILIĞINI VERİN”

“Aydın/Didim'de ikamet ediyorum. Planlı bakım gözükmüyor, bildirilmiyor da ama arıza kaynaklı elektrik kesintisi yaşıyoruz. Burası yazın 40 derece üstüne çıkan bir turizm beldesi. Yazın nüfusta aşırı artış gözüküyor, bu bir sürpriz değil. Buna göre trafoların bakımını önceden yapabilirsiniz, varsa eksiklik tamamlayabilirsiniz. Yazın sıcağında 4 saat elektrik kesintisi yaşıyoruz ve beraberinde su kesintisine de yol açıyor. Üstüne üstlük bunu ilk defa yaşamıyoruz. Ayrıca bu bizim ücretsiz aldığımız bir hizmet değil. Faturaları günü gününe ödememizi bekliyorsanız, bize bu mağduriyeti yaşatmaya hakkınız yok. Aldığınız ücretin karşılığını verin!”

“4 GÜNDÜR, GÜNDE 18 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞIYORUZ”

“İzmir Buca İnönü Mahallesi'nde esnafım. 4 gündür, günde 18 saat elektrik kesintisi yaşıyoruz. Marketimde dondurma, süt ürünleri, şarküteri ürünleri bozuldu. 186'yı aradığımızda bizimle dalga geçer gibi ilgileniyoruz diyorlar. Bu nasıl bir dağıtım şirketi? Trafo kaldırmıyormuş. Her sene aynı problemler. Benim bu zararımı kim karşılayacak? Bir muhatap bulmak istiyorum. Gerekirse artık savcılığa başvuru yapacağım.”

“NEFES ALAMIYORUZ. HAVA 45 DERECE”

“Bodrum Küçükbük Mahallesi’ne 12 saati aşkın süredir elektrik verilemiyor. Kablodaki sorun bulunamamış, yeni kablo için ekip Bodrum’a gidip gelecekler. Daha 5-6 saat elektrik yok. Hava 37 derece. Buzluklardaki her şey erimek üzere, buzdolapları zaten ısındı. Bu zararları kim karşılayacak? Hava 45 derece, nefes alamıyoruz.

“YIL OLMUŞ 2024, SÜREKLİ TRAFOLAR PATLIYOR”

“Yeter artık, yıl olmuş 2024! Son bir haftadır doğru dürüst elektrik yok. Sürekli trafolar patlıyor. 30 yıllık altyapıya yatırım yapmadan binlerce abone alırsanız sonucu bu olur. Dolaplarda ne varsa bozuldu. Bu sıcakta ne yapacağımızı şaşırdık. Düşük voltaj elektrik sebebiyle elektronik eşyalarımız zarar görecek.”

“ELEKTRİK DAĞITIM DERHAL DEVLETLEŞTİRİLSİN”

“Elektrik dağıtım şirketi, Antalya- Döşemealtı'nda yaşayanları bezdirmeye devam ediyor. Sabah 09.00’da 37 derece ve bugün 40 derece olacak. Bilhassa en sıcak zamanları ya da kış aylarında isek en soğuk zamanları seçip, sık sık kesinti yapıyorlar. Şikayetçiyiz! Artık burada yaşayanları bıktırmış vaziyetteler. Alternatif bir elektrik şirketi olması gerekirdi ki ondan satın alalım. Bu tekelciliktir. Bu mu rekabetçi sistem? Rekabetçi serbest piyasa sisteminiz batsın! Elektrik dağıtım derhal devletleştirilsin.”

“GÜNDE 10 DEFA ELEKTRİK KESİLİYOR”

“Kuşadası'nda Nazilli sitesinde yazlığım var. Haftalardır, elektrik hizmetinde günde yaklaşık 10 defa kesinti oluyor, böylece buzdolabı klima gibi aletlerimizin çalışamaması sebebiyle büyük mağduriyet yaşıyoruz. İletişim merkezi ile temasa geçmemize rağmen herhangi bir çözüm sunulmuyor.”