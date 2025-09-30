CHP-MHP ittifakı yurttaşlardan kabul görmedi: Yurttaşların yüzde 74’ü ittifakı reddetti

AREA Araştırma, eylül ayının “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” raporunu yayımladı.

Rapora göre yurttaşların birinci tercihi, yine CHP oldu. Olası bir milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceklerini belirten katılımcıların yüzde 25,4’ü CHP’yi tercih etti. CHP’yi, yüzde 24,2 ile AKP takip etti.

AKP’nin ardından yüzde 7,4 ile DEM Parti, daha sonra ise 7,1 ile MHP geldi. MHP’yi yüzde 5,5 ile İYİ Parti takip ederken, Zafer Partisi 3,6’lık oy oranıyla 6. sırada yer aldı. 21,4 olan kararsız oy oranının yüksekliği de dikkat çekti.

Yurttaşlar, daha sonra Türkiye’nin yönetim sistemine yönelik sorulan soruyu yanıtladı.

Yurttaşların 56,8’i Parlamenter Sistem’i tercih edeceğini belirtirken katılımcıların yüzde 36,8’i Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden memnun olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı ortağı MHP seçmeninin yüzde 34,7’sinin Parlamenter Sistem’i tercih etmesi de dikkat çekti.

TRÇ İTTİFAKI DESTEK GÖRMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı bir açıklamada Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisini yurttaşların yüzde 45,1’i desteklemedi. Katılımcıların yüzde 37,2’si Bahçeli’nin çıkışını desteklerken yüzde 17,7’lik kesim fikir belirtmedi.

CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in “CHP-MHP koalisyonu çok başarılı olur” söylemlerine yönelik soruyu yanıtlayan katılımcıların yüzde 74,6’sı açıklamaya katılmadığını belirtti.

YURTTAŞLAR AKP’NİN OPERASYONLARINI DESTEKLEMİYOR

2023 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen CHP kurultayı için açılan iptal davasına yönelik düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 47,6’sı, kurultayın meşru olduğunu yönetimin devam etmesi gerektiğini söyledi. Yüzde 30,3’lük dilim şaibe olduğunu düşündü.

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk suçlamaları kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin görüşleri de sorulan katılımcıların yüzde 47,9’u yolsuzluk yapıldığına inanmadığını belirtti. Yurttaşların yüzde 38,4’ü yolsuzluk yapıldığı yönünde görüş verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon hakkında görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 54,3’ü iddiaların asılsız, operasyonun siyasi olduğunu ifade etti. Yüzde 30,2’lik kesim ise iddiaların gerçek olduğunu düşündüğünü söyledi.