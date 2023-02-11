CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu OHAL’i eleştirdi, sorularına cevap istedi: 'Neden deprem sabahı ilan edilmedi?'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 06:40

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, iktidarın Kahramanmaraş depremlerinden üç gün sonra aldığı, muhalefetin itirazlarına karşın Meclis’te de kabul edilen OHAL kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Depreme müdahale için OHAL yetkisine ihtiyaç olmadığını vurgulayan Kaboğlu, “Gecikmeli olarak da olsa ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edilmesi doğruydu ama OHAL ilanı gereksizdir” dedi. Kaboğlu sözlerine şöyle devam etti:

YETKİ VERİYOR

“7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, afetle mücadelede zaten yetkili bir kanundur. Bu kanunun uygulandığı afet bölgelerinde vali ve kaymakamlara olağan zamanda sahip olmadıkları yetkiler veriliyor. Özellikle arsa, bina, araç, tıbbi malzeme, ilaç, yiyecek, giyecek gibi mal temini ve afet bölgelerinde askeri güçlerden vali ve kaymakamın talep ettiği yardımların gerçekleştirilmesi mümkün. Ayrıca, afet bölgesi ilanıyla borç ertelemesi ve vergi muafiyeti olanağı da sağlanmaktadır. Şu halde, olağanüstü hal rejimine geçilmeden de yürütmenin ve idarenin elinde depremlerin yarattığı yıkıma karşı kullanılabilecek yeterli araç var.”

AMAÇ SUSTURMAK

OHAL için verilen üç aylık sürenin de uzun olduğuna dikkat çeken Kaboğlu, “Bu kadar acilse neden depremin sabahı, pazartesi günü değil de çarşamba günü bu karar alındı? Bu kadar geciktiğinize göre hangi mevzuat sizin önlem almanızı engelledi? Bunu açıklamanız gerekir. Meclis’te yapılan konuşamada da OHAL gerekçelendirilmemiştir. Bu nedenle sorunlu bir OHAL ilanı vardır” dedi. Bundan sonraki süreçte OHAL’in ne amaçla kullanılacağının takip edilmesi gerektiğini söyleyen Kaboğlu, “Madem ki OHAL ilan edildi, OHAL Kanunu uygulanmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ihtiyaç yoktur. Eğer OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartılırsa tıpkı 2016’da OHAL’i bahane ederek yaptıkları düzenlemeler gibi düzenlemeler olabilir. O zaman amaç yaraları sarmak değil, bunu bahane ederek muhalefeti susturmak, hak ve özgürlükleri boğmaktır” yorumunu yaptı.