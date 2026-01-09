CHP milletvekillerinin eylemine destek geldi: Emekliler de nöbette

Hükümet en düşük emekli aylığında artış için Meclis’te yasa değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Eğer bu artış yapılmazsa kök aylığı düşük kalan emekliler “sıfır zam” tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Şu anda en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. Kök aylığı bunun altında olsa bile emeklilere aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak 16 bin 881 lira aylık veriliyor. Örneğin şu anda kök aylığı 15 bin lira olan emekliye de aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak 16 bin 881 lira aylık veriliyor.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine ocak itibariyle yüzde 12.19 oranında zam verilecek. Ancak bu zam “kök aylığa” yapılıyor. Kök aylığına yüzde 12.19 oranında zam yapıldığında bile aylığı şu an almakta olduğu 16 bin 881 liranın üzerine çıkmayacak emekliler var. Ya da 16 bin 881 liranın az miktarda üzerine çıkan emekliler bulunuyor. En düşük aylıkta artış yapılmazsa binlerce emekli kök aylıkları yine düşük kalacağı için hiç zam alamamış gibi olacak. Bu nedenle de iktidar bir süredir en düşük emekli aylığını her altı ayda bir artıyor.

BUGÜN MECLİS’TE

Son dönemde işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam miktarı aynı şekilde en düşük emekli aylığına da yansıtılıyor. Bunun için yasa değişikliği gerçekleştiriliyor. Bu durumda en düşük emekli aylığında da en az yüzde 12.19 oranında artış yapılacağı kesin. Ancak emeklilerin, artışın memur ve memur emeklilerine verilen zam oranı olan yüzde 18.60’a çıkarılması talepleri vardı. Ekonomi yönetiminin önceki gün ve dün yaptığı toplantılarda bu olasılık da değerlendirildi. Asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapılmıştı. Meclis kulislerinde bu oran da konuşuldu. Ancak kesin oran AKP’nin Meclis’e sunacağı değişiklik teklifi ile ortaya çıkacak. AKP, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacak. Teklifte, asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme de yer alacak.

EMEKLİLER DE NÖBETTE

CHP’nin, emekliler ve kamu çalışanlarının derinleşen yoksullaşma sürecine ilişkin verdiği araştırma önergesi önceki gün Meclis’te iktidar milletvekilleri tarafından reddedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün yaptığı açıklamada, milletvekillerinin, emeklilerin aylıklarında artış yapılana kadar 7/24 Meclis’te kalacaklarını açıkladı. CHP’ye emeklilerden de destek geldi. DİSK’e bağlı Emekli-Sen de “nöbet eylemi” başlattı. Emekli-Sen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Beykoz’da “onbinlerin gözleri önünde ve şahitliğinde” emeklilerin aylıklarında insanca yaşayacağı bir düzenleme yapılana kadar TBMM’yi terk etmeyeceklerini ilan ettiğini anımsattı.

ÇEŞİTLİ EYLEMLER YAPILACAK

Emekli-Sen, şu açıklamayı yaptı:

“Biz de sendika olarak Özgür Özel’in mücadele ilanını kabul ediyor ve yan yana omuz omuza olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Ülke genelinde örgütlü olduğumuz her yerleşim yerinde 08.01.2026 Perşembe günü itibariyle bütün şubelerimizde emekli hakları nöbetine başlayacağız. Yine saat 19.30’da tencere tava sesleriyle ikdidarı protesto edecek ve TBMM’de muhalefet partilerinin bu haklı eylemini destekleyeceğiz. Ayrıca saat 20.00’de evlerimizin ışıklarını yakıp söndürerek, araçların kornalarını çalarak, protestolarımızı devam ettireceğiz.”

FAHİŞ SİTE AİDATLARI DA GÜNDEMDE

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bugün ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.