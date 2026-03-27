Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin 100. durağı Çanakkale! Özel'den çağrı...

27.03.2026 23:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan mitinglerin 100’üncüsü Çanakkale’de yapılacak. CHP lideri Özgür Özel, yurttaşlara “adalet ve demokrasi” vurgusuyla mitinge katılım çağrısı yaptı.

Mart 2025'te CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 100. Adresi Çanakkale. Olarak açıklandı.  CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Adalet ve demokrasi için 100. eyleme ulaşıyoruz” ifadelerini kullanarak, yurttaşları Çanakkale’de düzenlenecek buluşmaya davet etti.

Paylaşımında, “Bir darbeye karşı millet iradesine sahip çıkmak için yarın hep birlikte Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’ndayız” diyen Özel, eylemin 28 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

 

İlgili Konular: #Özgür Özel #çanakkale #Miting