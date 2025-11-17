Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin 71'inci miting adresi belli oldu

CHP'nin 71'inci miting adresi belli oldu

17.11.2025 00:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'nin 71'inci miting adresi belli oldu

CHP'nin 71'inci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yeni adresi Sultangazi olarak belirlendi. Miting, 19 Kasım Çarşamba günü Gazi Cemevi önünde gerçekleştirilecek.

19 Mart operasyonlarıyla CHP'li belediye başkanlarına karşı başlatılan yargı süreciyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini başlattı.

YENİ ADRES SULTANGAZİ

8 aydır devam eden mitinglerin 70'incisi, bugün Kilis'te gerçekleştirildi. CHP, milletle buluşmaya devam ediyor. Buna göre 71'inci mitingin yeni, adresi Sultangazi olarak belirlendi.

CHP, GAZİ CEMEVİ ÖNÜNDE YURTTAŞLARLA BULUŞACAK

CHP, 19 Kasım Çarşamba günü saat 19.30'da Sultangazi Gazi Cemevi önünde "ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yurttaşlarla bir araya gelecek.

Image

İlgili Konular: #CHP