CHP'nin acı günü: Eski Milletvekili Ali Rıza Bodur yaşamını yitirdi

Bodur’un bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Soğukkuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Cumhuriyet Halk Partimizin İzmir Milletvekilliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Sayın Ali Rıza Bodur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

Tugay, "Partimize ve demokrasi mücadelemize uzun yıllar hizmet veren kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

ALİ RIZA BODUR KİMDİR?

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu mezunu olan Ali Rıza Bodur, pek çok alanda önemli görevlerde bulundu. Kariyerine İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü Memurluğu ile başlayan Bodur, daha sonra İzmir Köy-Koop’un kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birlikleri, İzmir Belediyesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İZDAŞ ve KUTLUTAŞ-Dillingham Ortak Girişimi gibi kurumlarda yöneticilik yaptı. Siyasi yaşamında ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği, 20. ve 22. Dönem İzmir Milletvekilliği ile 20. Dönem TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.