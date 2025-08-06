CHP’nin “adalet çadırı” nöbeti sürüyor: Adana’da adalet çadırı dolup taşıyor

CHP’nin tutuklu belediye başkanlarına yönelik adalet arayışı sürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın tutuklanmasının ardından CHP Adana İl Örgütü tarafından başlatılan eylemler ısrarla devam ediyor.

8 Temmuz’dan bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi önünde kurulu olan “adalet çadırı” sadece Adanalıların değil, çevre illerden gelen yurttaşların da uğrak noktası haline geldi. Gün boyunca süren ziyaretler, dayanışma mesajları ve adalet talepleriyle çadır dolup taşıyor.

CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu, adalet çadırında yaptığı açıklamada Zeydan Karalar’ın tutuklu yargılanmasının hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu belirtti. Karalar’ın halkın oylarıyla göreve geldiğini vurgulayan Tanburoğlu, “Adana’nın seçilmiş büyükşehir belediye başkanını siyasi baskılarla görevden uzaklaştırmak, halkın iradesini yok saymaktır” dedi.

SİLİVRİ’DE NE İŞİ VAR

Karalar’ın bugüne kadar Adana’da sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiğini, kamu kaynaklarını şeffaf şekilde kullandığını belirten Tanburoğlu, “Ortada somut bir delil, belge, dekont yok. Ancak Sayın Karalar İstanbul’daki bir mahkemede tutuklu yargılanıyor. Adana’da yargılanması gerekirken Silivri Cezaevi’nde tutuluyor. Bu hukuksuzluktur” dedi.

Tanburoğlu, “Zeydan Karalar’ın Silivri’de ne işi var?” diyerek şunları kaydetti: “Bu dava üzerinden sadece belediye başkanlarımız değil, Adana halkının iradesi de yargılanmak isteniyor. Sayın Karalar bugüne dek birleştirici bir siyaset izlemiş, halkın takdirini kazanmış bir belediye başkanıdır. Davanın içeriği siyasi operasyon izlenimi taşımaktadır. Tutuksuz yargılama hem hukukun hem de halk iradesinin gereğidir.”

CHP Adana İl Örgütü olarak süreci hem hukuki hem de siyasi boyutlarıyla takip ettiklerini belirten Tanburoğlu, “Bu bir siyasi kumpastır. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımıza sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmaktır. Adalet çadırımıza gelen, dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi. CHP’liler, adalet talebini yükseltmeye devam edeceklerini ve tutuklu başkanların özgürlüğüne kavuşana dek nöbetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

'İKTİDAR GİDİCİ CHP GELİCİ'

Saha çalışmaları kapsamında Adana’ya giden 10 milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılışına katılarak kentte sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Görünen şu ki iktidar gidici, CHP gelici. En kısa zamanda yapılacak genel seçimde sandık önümüze konulduğunda 15.5 milyon insanın seçtiği cumhurbaşkanı adayımız cumhurbaşkanımız olacak ve CHP iktidar olacak” dedi.