CHP’nin Ankara örgütü, Keçiören krizi sonrası toplandı: ‘Sürekli teklif ve tacizler oluyor’

CHP’nin Ankara milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları ve parti örgütü yöneticileri önceki gün Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası sonrası toplandı. Toplantıda hem istifa süreci hem de sonrası değerlendirildi. Ayrıca bundan sonra Ankara’da yapılacak saha çalışmalarının ele alındı. Yavaş’ın toplantıda Özarslan’ın istifasıyla ilgili “Hayal kırıklığı” yorumunu yaptığı kaydedildi.

Partililer geçen hafta cuma gününe kadar Özarslan’la ilgili bir sorun yaşanmadığını söyleyerek, istifayı “ihanet” olarak değerlendirdiklerini söyledi. Ankara’da pek çok ilçe başkanının “transfer teklifi” aldığını aktaran partililer “Birden fazla arkadaşımıza zaman zaman dolaylı yollarla teklif ve tacizler oluyor. Toplantıda bunu da konuştuk ve şu an kimsenin öyle bir niyeti olmadığı görülüyor. Ama tekliflerin ve tacizlerin bundan sonra da devam edeceği görülüyor” dedi.

‘19 MART SÜRECİ ÇOK ETKİLİYOR’

Toplantıda Özarslan’ın istifası sonrası partinin aday belirleme yöntemine gelen eleştirilerin de konuşulduğunu aktaran kurmaylar “Her seçimin bir stratejisi olur. CHP en çok belediyeyi kazanmak için aday belirliyor. Adaylarımızı da buna göre seçtik. Aday seçerken ‘Biri üstüne çullanırsa en çok kim direnir’ diye düşünerek aday seçilmedi” yorumunu yaptı.

İstifa ve transfer sürecinde en büyük etken olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını gördüklerini söyleyen partililer “19 Mart süreci çok etkili oldu. Biz seçimlerde kim bize en çok oy getirir, kim en çok meclis üyesi kazandırır düşüncesiyle aday gösterdik. Ama ondan sonra tutuklamalar, tehditler, iftiralarla bambaşka bir süreç başladı. İstifalarda ve transferlerde de o sürecin etkisi var” yorumunu yaptı. Öte yandan; partinin bundan sonraki süreçte Ankara’da daha fazla sahada olacağı, her sandığı bir seçim bölgesi sayacak bir saha çalışması başlatacağı öğrenildi. Ayrıca belediye başkanlarının ve il örgütünün katılacağı aylık toplantılar yapılacağı da kaydedildi.

15 BAŞKANDAN ORTAK BİLDİRİ

Toplantıdan sonra Ankara’daki 15 CHP’li ilçe başkanı, partilerine sahip çıkan bir bildiri paylaştı. “Bizi bir arada tutan; ortak değerlerimiz ve milletin iradesidir” denilen açıklamada “Bugün sahada oluşan yüksek memnuniyet oranları; bu anlayışın, sokakta kurulan güven ilişkisinin doğal sonucudur. Bu tablo; CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, belediyelerimizin, milletvekillerimizin ve örgütümüzün birlikte ve uyum içinde çalışmasının bir yansımasıdır. Halka dokunan her işin bir karşılığı olduğu gibi, bu anlayışın bazı çevrelerde rahatsızlık yaratması da kaçınılmazdır. Bu rahatsızlık; yanlışta değil, doğru yolda olunduğunun açık göstergesidir. Yerelde kurulan bu adil, halkçı ve şeffaf yönetim anlayışını ülke geneline taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz çok açıktır: Yerelde başardığımızı, genelde de başarmak. Milletin gönlünde kurulan bu bağı, ülkenin geleceğine taşımak. Biz bu masadayız. Çünkü bizi yan yana getiren şey; kişisel hesaplar değil, ortak sorumluluğumuzdur. Sorumluluğumuzu da durduğumuz yeri de çok iyi biliyoruz” ifadeleri yer aldı.