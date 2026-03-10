CHP’nin ‘Davalar yayınlansın’ teklifi 9 ay Meclis’te bekledi, soru önergeleri yanıt bulamadı: Yayın da yok yanıt da

CHP’nin üç grup başkanvekili geçen yılın mayıs ayında Meclis’e sunduğu yasa teklifiyle seçimle göreve gelen kamu görevlileri hakkındaki davaların canlı yayınlanabilmesini talep etti. Hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayın çağrılarına onay veren açıklamalar gelse bile teklif gündeme alınmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek Meclis’i işaret etse de söz konusu teklif 9 ay boyunca Adalet Komisyonu’nda bekledi. Üstelik komisyon, teklif verildiğinden bu yana 4 kere toplandı. CHP’nin geride kalan hafta sonu yaptığı çağrılara karşın İBB Davası canlı yayınlar olmadan başladı. Ayrıca kişisel hesabı engellenen CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu adına açılan diğer sosyal medya hesaplarına da bu süreçte erişim engeli getirildi.

DAVA SORULARI YANITSIZ

CHP’nin davaların canlı yayınlanması için yaptığı çağrıya karşılık verilmediği gibi davayla ilgili önergeler aracılığıyla bakanlara yöneltilen sorular da yanıtsız kaldı. “Bazı savcı ve avukatların iş birliği içinde İBB ile ilgili davalarda sanık ve tanıklardan ‘yalan ifade’ karşılığında maddi menfaat talep ettiği ve bunun sistematik hale geldiği yönündeki iddialardan bilginiz var mı? İBB Borsası kurulduğu ve yargı sürecinin ticarete dönüştüğü yönündeki ses kayıtları ile yazışmalar Adalet Bakanlığı’na ulaşmış mıdır? Gözaltma alınan kişilerin itibarına zarar veren paylaşımlar nedeniyle doğan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bir çalışma olacak mı?” gibi sorulara hiç dönüş yapılmadı.

GEÇİŞTİRME AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, davayla ilgili MASAK raporlarını soran milletvekillerine “soruşturmanın gizliliği sebebiyle belge paylaşamayacaklarını” söyledi. Soruşturmada gizlilik kararı olmasına karşın Anadolu Ajansı ve TRT’de İmamoğlu’yla ilgili yapılan haberler sorulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise “TRT; kamu tüzel kişiliğini haiz, tarafsız ve özerk bir yayın kuruluşu olarak anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İmamoğlu adına açılan hesaplara getirilen erişim engeliyle ilgili detaylı bilgi isteyen vekillere karşı “erişim engelinin mahkeme kararlarıyla verildiğini” söylemekle yetindi.

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İmamoğlu’yla ilgili pek çok soruya karşı “yargının tarafsız, mahkemelerin bağımsız” olduğunu söyledi.