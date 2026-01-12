CHP'nin emekliler için 'Meclis'i terk etmeme' eylemine Tüm Emekli-Sen'den destek açıklaması!

CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclisi terk etmeme" eyleminin 5'inci gününde Tüm Emekli-Sen üyelerinden destek açıklaması geldi.

Ankara Sakarya Caddesi'nde düzenlenen basın açıklamasında sendika adına konuşan Adem Çiftçi, şunları söyledi:

"KURDUĞUMUZ DAYANIŞMA İLİŞKİLERİ DE SOMUT BİR SİYASAL KARŞILIK BULMUŞTUR"

"Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak’ta Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış, emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve değişim iradesini güçlü biçimde ortaya koymuştur. Bu süreçte yalnızca alanlarda değil; siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle ve emekten yana tüm kurumlarla yürüttüğümüz görüşmeler ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri de somut bir siyasal karşılık bulmuştur.

"MECLİS KÜRSÜLERİNE SIKIŞTIRILMIŞ BİR SİYASET ANLAYIŞI İFLAS ETMİŞTİR"

Bugün gelinen noktada, milletvekillerinin emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis’i terk etmeme kararı alması, mücadelenin yeni bir safhaya taşındığının açık göstergesidir. Bu gelişme bir kez daha göstermiştir ki; yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir. Meclis kürsüleri, ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle; Meclis’te başlatılan oturma eylemini destekliyoruz. Bu desteği yalnızca sözle değil, her gün sokakta, alanlarda, fiilî ve meşru mücadeleyle büyüteceğimizi ilan ediyoruz.

"BİZLER SADAKA DEĞİL, HAKLARIMIZI İSTİYORUZ"

Buradan çağrımızdır: Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefaletle boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri TBMM’deki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz. Emekliler olarak açıkça söylüyoruz: Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir! Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin lira ek zam yapılmalıdır. Bununla birlikte en düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Ve en temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı, hiçbir tereddüde yer bırakmadan yasal güvence altına alınmalıdır. Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahkûm edilemez. Gerçek biziz. Çare biziz. Çare dayanışmadadır."

Açıklamanın ardından yarın TBMM önünde saat 12.00'da sendika olarak CHP'li milletvekillerine destek amacıyla oturma eyleme yapacaklarını duyurdu.

"YA AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ YA MÜCADELENİN İÇERİSİNDE DİRENE DİRENE ÖLECEĞİZ"

Basın açıklamasına katılan bir emekli ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "İktidarın emekliye reva gördüğü artış yüzde 12'yle yüzde 18 arasında. Yani vereceği para zaten daha cebimize girmeden dün pazarda yüzde 50 oranında her şeye zam gelmiş. Hükümetin vermiş olduğu parayı almadan yüzde 50'si eridi gitti. Yani bununla bu ülkede geçinmek mümkün değil. Şu anda muhalif milletvekilleri mecliste oturma eylemine girmişler, emeklilerin bu ülkede yaşama şansı çok az bu kiralarla. Çocuk okutuyoruz. Yani üniversitede okuyan çocuğumun aylık masrafı 15 bin lira. Benim aldığım maaş 25 bin lira. 10 bin lirayla ben ev geçindirmeye çalışıyorum ki kira vermediğim halde yani anneden babadan kalma bir evim var. Bir de kira vererek hayatını idame ettirmek isteyen arkadaşlarım burada. İçler acısı bir durum. Sonuna kadar bizden aldıklarını istiyoruz. Ben 31 yıl prim ödemişim. Prim ödemek, emekli olduğumda onun bana geri dönmesidir. Ben ödediğimi istiyorum. Ben onlardan lütuf beklemiyorum. Emeklinin durumu gerçekten içler acısı. Ya açlıktan öleceğiz ya mücadelenin içerisinde direne direne öleceğiz. Başka çaremiz yok" dedi.

"BURADA TERCİH SERMAYEDEN YANA, TEFECİDEN YANA, BEŞLİ ÇETEDEN YANA"

Bir başka emekli ise, "Torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Yani eğer emekli olmadan önce aldığımız evlerimiz olmasa hepimiz sokakta öleceğiz. Sokakta yatarak kalacağız. Bakın Ulus'ta insanlar 300, 400, 200 liraya gidip otel odalarında ölmeyi bekliyorlar. Geçen sene ve bu sene inşaatlarda çalışan 65 yaş üstü 24 kişi inşaattan düşerek öldü. Bu, onların kaderi değil. Hükümetin tercihi sermayeden, tefeciden, beşli çeteden yana. Diyor ki 'Bizim bir saltanatımız var. Burada ben istediğimi yaparım. İstediğimi aç bırakırım.' Sorun bu" diye konuştu.

"BUNLAR BİR GİTSE DE HAYIRLISIYLA BİR KURTULSAK"

Çocuğundan harçlık aldığını söyleyen bir emekli ise, "Yıllardan beri bizim maaşlardan kesildi. Bize iadesi gelmedi. Hiçbir şey gelmiyor. Bir maydonoz 20 TL olmuş. Ne yapacağız biz? Çoluğumuz, çocuğumuz var. Benim üç, dört tane kredim var. Geçinemiyorum. Sakaldan alıyorum bıyığa veriyoruz. Yani yine çocuklar arada bir veriyor. Çocuklarımız da perişan. Çocuklarım da çocuğunu okutamıyor. Mecbur yardımcı olacağız, ona da olamayız. Yetiştiremiyoruz, gaz geliyor, su geliyor... Nereden toruna harçlık verirsin? Çocukları götürüp bir yerde yemek yediremiyorsun. 18 bin lirayla ben ne yapacağım? Kendileri bir saatin içinde yiyorlar 18 bini. Biz böyle perperişan" ifadelerini kullandı.