CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den İmamoğlu, Demirtaş ve Altaylı'ya ziyaret

87 yaşındaki CHP'nin eski Genel Başkanı ve Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, Silivri Cezaevi ve Edirne Cezaevi'ne bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Çetin sosyal medya hesabından bu ziyaretlere ilişkin olarak paylaşım yaptı.
BİRÇOK İSMİ ZİYARET ETTİ
Hikmet Çetin'in dün yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Bugün Silivri Ceza evinde;
Sn. Ekrem İMAMOĞLU
Sn. Fatih ALTAYLI
Sn. Tayfun KAHRAMAN
Sn. Ali Rıza YILMAZ
Ziyarette bulundum."
"Bugün
Selahattin DEMİRTAŞ ve
DR. Selçuk MIZRAKLI’yı
Edirne’de ziyaret ettim …"