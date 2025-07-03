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CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den İmamoğlu, Demirtaş ve Altaylı'ya ziyaret

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den İmamoğlu, Demirtaş ve Altaylı'ya ziyaret

3.07.2025 11:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den İmamoğlu, Demirtaş ve Altaylı'ya ziyaret

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün Silivri Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Çetin ayrıca Edirne Cezaevi'ne giderek Selahattin Demirtaş ile de görüştü.

87 yaşındaki CHP'nin eski Genel Başkanı ve Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, Silivri Cezaevi ve Edirne Cezaevi'ne bir dizi ziyaretlerde bulundu. 

Çetin sosyal medya hesabından bu ziyaretlere ilişkin olarak paylaşım yaptı.

BİRÇOK İSMİ ZİYARET ETTİ

Hikmet Çetin'in dün yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Silivri Ceza evinde;

Sn. Ekrem İMAMOĞLU

Sn. Fatih ALTAYLI

Sn. Tayfun KAHRAMAN

Sn. Ali Rıza YILMAZ

Ziyarette bulundum."

"Bugün

Selahattin DEMİRTAŞ ve

DR. Selçuk MIZRAKLI’yı

Edirne’de ziyaret ettim …"

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