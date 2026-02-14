CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

CHP, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talepli mitinglerine devam ediyor.

CHP, bu hafta İstanbul'un Ataşehir ilçesinde olacak.

Miting adresini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adalet ve demokrasi mücadelemiz sürüyor! Haksızlığın karşısında dimdik duran Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Miting, Ataşehir, Atatürk Mahallesi'nde (Mozaik Çarşı) düzenlenecek. 18 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek mitingin saati ise 19:30 olarak açıklandı.