CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi ve saati açıklandı

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart sabahı tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmesiyle CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenlemeye başlamıştı.

Mart ayından bu yana 69'uncu kez gerçekleştirilecek olan mitingin adresi ve saati açıklandı.

CHP'NİN YENİ MİTİNG ADRESİ AÇIKLANDI

CHP'den yapılan açıklama mitinglerin İstanbul'daki bu haftaki adresi AKP'nin yerel seçimde yüzde 42,25 oranında oy aldığı Sultanbeyli oldu.

Partinin sosyal medya hesabıdan, Sultanbeyli'deki Atatürk Anıtı'nda bu çarşamba saat 19.30'da düzenlenecek mitinge dair şu açıklama yapıldı:

"Çarşamba akşamı Sultanbeyli’de millet iradesine sahip çıkmak için yine meydanlardayız! Ne baskı bizi yıldırır, ne tehditler yolumuzdan döndürür! Bu 69. buluşmamız, kararlılığımızın simgesi! Adalet, özgürlük ve demokrasi için mücadelemiz sürüyor!"