CHP'nin kazandığı Akçakoca Belediye Meclisi'nde AKP'li Ünal Başkanvekili seçildi

Düzce'ye bağlı Akçakoca Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından hareketli saatler yaşandı. Belediye Meclisi, yasal süreç doğrultusunda yeni başkanvekilini belirlemek üzere Kurban Bayramı öncesinde bugün saat 15.00’te olağanüstü gündemle toplandı.

Yapılan gizli oylama ve meclis görüşmelerinin ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Meclis Üyesi Alev Ünal, Akçakoca Belediyesi'nin yeni başkanvekili olarak seçildi.

SORUŞTURMA 23 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Akçakoca Belediye Başkanı CHP'li Fikret Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 23 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, anayasal yetki uyarınca Albayrak'ı geçici olarak görevinden uzaklaştırmıştı.

FİKRET ALBAYRAK HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma dosyasında, Albayrak’a yönelik ciddi irtikap iddiaları yer alıyor. Müşteki E.Ö., 2023 yılında ruhsatını aldığı ve inşaatı süren taşınmazının iskan işlemlerinin tamamlanabilmesi için Belediye Başkanı Albayrak'ın, babası H.Ö. aracılığıyla kendisinden 2,5 milyon lira talep ettiğini iddia etmişti. E.Ö., Albayrak'ın bu meblağ karşılığında çek kabul ettiğini ve sonrasında inşaatına kısmi iskan alabildiğini öne sürerek adli makamlara şikayette bulunmuştu.

Soruşturma dosyasındaki tek iddia bununla da sınırlı kalmadı. Bir diğer iş insanı H.P. de benzer gerekçelerle inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu iddia etti. H.P., çalışanı F.Ç. aracılığıyla kendisinden 1 milyon lira istendiğini, bu parayı vermeyi reddettiği için de inşaat çalışmalarına devam etmesine belediye tarafından izin verilmediğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.