CHP’nin kedisi Zafer ve köpeği Mayıs biber gazından etkilendi: Sağlık durumlarına ilişkin açıklama

Dün gece polis ekipleri, CHP Genel Merkezi’nin bahçe kapısını kırarak bina girişindeki barikatları aştı ve binayı tahliye etti. Müdahale sırasında yoğun şekilde biber gazı ve kapsül kullanıldı, bina içerisindeki herkes gazdan etkilendi.

CHP Genel Merkezi’nde bulunan parti kedisi Zafer ile köpeği Mayıs’ın da müdahale sırasında biber gazından etkilendiği öğrenildi. Uzun süredir hayvanların sağlık takibini yapan veteriner hekim Tarkan Özçetin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özçetin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gerginlik sırasında, uzun süredir sağlık takibini yaptığım Zafer ve Mayıs da maalesef yoğun biber gazı ve yaşanan kaosun ortasında kaldı. Gece boyunca çok sayıda hayvanseverden ‘Zafer iyi mi?’, ‘Mayıs etkilendi mi?’ mesajları aldım.

CHP Özel Kalem Müdürü Gülen Göksu Ercan ile koordineli şekilde süreç yakından takip edilmiştir. Şu an itibarıyla her iki canımızın da genel sağlık durumları iyidir. Düzenli kontrolleri sürmektedir. Şükür ki ciddi bir sağlık problemi yaşanmamıştır. Ama dün gece bize bir şeyi daha hatırlattı: İnsanların öfkesi ve siyasi kavgaları arasında en masum kalanlar yine hayvanlar oluyor."