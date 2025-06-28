CHP'nin kurultay davası... AKP'nin YSK temsilcisinden çarpıcı açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay sonrası başlayan tartışmalar, olağanüstü kurultay talebiyle yargıya da taşındı.

Davanın, Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşması, sürecin hukuki ve siyasal kaderini belirleyecek.

"YSK'NIN VERDİĞİ KARARI MAHKEME BOZAMAZ"

Nefes gazetesine konuşan AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kontenjan Temsilcisi Recep Özel, kurultayın seçim kısmını, mazbatayı düzenleyenin ve onaylayanın YSK olduğunu belirtti.

Özel, şöyle devam etti:

“YSK’nın verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bozmamalı. Böyle bir şey olamaz. Bütün sistem allak bullak olur eğer mahkeme bu kararı bozarsa. Şu anda asliye hukuk mahkemesi ‘İbra oldu mu, başkanlık divanı oluştu mu?’, bu konularda karar verebilir. Bir usulsüzlük görürse, bunun seçim kısmıyla ilgili herhangi bir karar vermesi çok çok yanlış olur.”

"YENİDEN DEĞERLENDİRİLİR Mİ; BİLEMEM"

Kurultayın ardından YSK’ye yapılan itirazların sonuçları açısından olumsuz bir değerlendirme olup olmadığı sorusuna ise Özel, “Yok, kendi sürecinde itirazlar gelmişti, onlar reddedildi bitti. Ama yeni bir olay çıkar da YSK yeniden değerlendirir mi; bilemem. Ama öyle bir şey şu ana kadar hiç olmadı” hatırlatmasında bulundu.

“Mutlak butlan” kavramını da değerlendiren AKP’li Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hukukçu olarak elbette duyduk, biliyoruz ama siyasi partilerin davalarında, kongrelerinde ‘yok hükmünde kabul edilmesi’ gibi bir karar görülmüş bir şey değil. O kongrenin seçimle ilgili kısımlarında karar verme süreçlerini, itiraz süreçlerini, mazbatanın verilmesi gibi konuları belirleyen seçim kurullarıdır. En son da YSK’dır. Bunların kararlarını ortadan kaldıracak herhangi bir karar olamaz. Sistemin özüne de terstir. Seçim hukuku, seçim mecrası içerisinde Anayasanın 79. maddesine göre YSK yetkili kılınır, herhangi bir mahkemenin yetkisi olamaz.”

"İPTAL KARARI NE HUKUKİ NE DE KANUNİ OLUR"

CHP’nin YSK Kontenjan Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da “çağrı heyeti” tartışmalarına yönelik şu bilgileri paylaştı:

-Kurultayı Çankaya İlçe Seçim Kurulu onayladı, mazbatayı da o verdi. İtiraz olursa YSK bakıyor. 4-5 Kasım için itiraz olmadı, olağanüstü kurultay için itirazı oy birliği ile reddetti YSK. Geçmişten günümüze kadar YSK’nın aldığı bir kararı herhangi bir mahkemenin bozduğuna ilişkin bir olay hiç olmadı. O yüzden mahkeme kayyum, mutlak butlan gibi karar verecekse kendisi kanun koyacak, kendisi kural yapacak. Bunun yapılabilirliği mümkün mü? Değil. Tüm kurullarının seçiminin iptali kararı verilmesinin tartışılması bile zül sayılmalıdır. Olağanüstü kurultayımızın iptaline karar verilmesi ne hukuki, ne de kanuni olacaktır.

-Kayyum atanır lafı afakidir, kayyum nasıl atayacaksınız? Belediyelerde bile 2016’dan sonra, önce KHK çıkardılar sonra onu belediye kanununa hüküm haline getirdiler. Hukuk olmadığı için bu endişe yaşanıyor. Öyle bir karar çıkarsa 12 Eylül 1980 sabahına uyanırız. Seçim yargısı biter. O zaman bütün seçimleri mahkemeler eliyle yapmaya başlarız. Seçim sonucunu beğenmeyen YSK’yı bırakır, il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu hepsini bırakır, mahkemeye gider. YSK’ya da ihtiyaç kalmaz.

SP VE MHP KARARLARI!

CHP’li Yakupoğlu, 2010’da Saadet Partisi (SP)ve 2015’te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) için iki karar bulunduğunu hatırlattı:

“Delegeler olağanüstü kongre için imza topladı, ancak her iki genel merkez de buna uymadı. Mahkemeye başvurdular, mahkeme de çağrı heyeti atadı. Saadet Partisi genel kurulunu yaptı ama MHP’nin yapmasına bir gün kala tedbir kararıyla süreci durdurdular.”