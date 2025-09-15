CHP'nin Kurultay davası neden ertelendi? CHP'nin Kurultay davası ne zamana ertelendi?

CHP'nin 39 Olağan Kurultay ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava ertelendi. Peki, CHP'nin Kurultay davası neden ertlendi? CHP'nin Kurultay davası ne zamana ertelendi?

CHP'NİN KURULTAY DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davayı erteledi. Duruşmaya, 24 Ekim Cuma günü devam edilecek.

CHP'NİN KURULTAY DAVASI NEDEN ERTELENDİ?

Mahkeme, CHP İstanbul Kongresi’nin iptali talebini reddeden Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ret kararının gerekçesini istedi.

Dava yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması talebi reddedilerek 24 Ekim’e ertelendi.

Ayrıca Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan 21 Eylül’deki CHP olağanüstü kurultayının delege listesiyle, birleştirme tutanaklarının kurultaydan sonra istenmesine karar verildi.