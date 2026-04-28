CHP’nin madenciler için araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, maden işçilerinin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla CHP’nin verdiği grup önerisi görüşüldü. Önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, önerge üzerine yaptığı konuşmada Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki eylemine dikkat çekti. Karasu, işçilerin dokuz gündür açlık grevinde olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

Konuşmasına elindeki bareti kürsüye vurarak başlayan Karasu, bunun Ankara’da eylem yapan madencilerin sesi olduğunu söyledi. İşçilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara değinen Karasu, farklı sektörlerdeki emekçilerin yaşadığı hak kayıplarını da gündeme getirdi.

Karasu, Türkiye’de işçi hakları ve iş güvenliği konusunda ciddi sorunlar bulunduğunu ifade ederek, son yıllarda yaşanan iş cinayetlerine ilişkin verileri paylaştı.

“BU KARA DÜZENE İŞÇİLER, EMEKLİLER, EMEKÇİLER SON VERECEK”

Karasu, şunları kaydetti:

"Siz milyonların çığlığını duymayan; tanıdığınız imtiyazlarla, verdiğiniz maden sahalarıyla, affettiğiniz vergilerle, hibe ettiğiniz arsalarla Limakların, Cengizlerin, Yıldızların ve yarattığınız onlarca rantçı holdinglerin iktidardasınız. Âdeta ülkede sıkıyönetim var; hakkını arayanın karşısında polis var, zeytin ağacına sahip çıkanın karşısında jandarma var, esnafın karşısında maliye var. İşten atılan işçinin, tazminatını alamayan emekçinin, örgütlenme özgürlüğünü savunan sendikanın yanında kim var? Dokuz gündür işçiler açlık grevinde, Ankara'nın göbeğinde polis gaz sıkıyor, Ankara Valiliği olağanüstü hâl ilan etmiş, bakan yardımcıları lütfedip görüşüyor, bakanlar köşe bucak kaçıyor. Bu bakanların daha önemli ne işi olabilir? Soma'da yakınını kaybeden, vatandaşa tekme atan bir iktidardan ne bekleyebilirsiniz? 86 milyonun sizden tek beklentisi kalmıştır, bir an önce sandığı getirmeniz.

2013'ten bugüne 24 bin 860 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu tablo bir tercih meselesi değil, AKP iktidarının kara düzeninin sonucudur. Bu kara düzene işçiler, emekliler, emekçiler son verecektir.”

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada CHP’nin araştırma önergesi reddedildi.