CHP’nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin yeni adresi Pendik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine devam ediyor. Partiden yapılan açıklamada, mitinglerin yeni adresinin İstanbul’un Pendik ilçesi olduğu bildirildi.

CHP’nin çağrısında, “Yarın akşam, İstanbul 1. Bölge eylemimizi Pendik’te gerçekleştireceğiz. Millet iradesini savunmaktan vazgeçmeyecek, bu ülkeyi bir avuç azınlığa teslim etmeyecek, yol arkadaşlarımızın hiçbirini yalnız bırakmayacağız” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, “Milletimizle omuz omuza, gönül gönüle mücadelemizi sürdürecek; hep birlikte halkın iktidarını kuracağız” denildi.

Mitingin 11 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Pendik Sahil Tören Alanı’nda yapılacağı belirtildi.