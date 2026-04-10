CHP’nin Nevşehir mitingi yarın: Özel ve İmamoğlu’ndan çağrı

CHP’nin Nevşehir mitingi yarın: Özel ve İmamoğlu’ndan çağrı

10.04.2026 22:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP’nin Nevşehir mitingi yarın: Özel ve İmamoğlu’ndan çağrı

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yeni adresi Nevşehir oldu. Özgür Özel ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları yarın saat 14.00’te yapılacak mitinge davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri sürüyor. Yeni mitingin, 11 Nisan’da Nevşehir’de düzenleneceği açıklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları mitinge katılmaya çağırdı.

Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek miting öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, “Bu meydanlar sadece kendinden değil, Türkiye’nin geleceğinden de mesuldür. Hep beraber adım adım yürüyoruz. Sesimizi yarın Nevşehir meydanından yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu meydanlar sadece kendinden değil, Türkiye’nin geleceğinden de mesuldür!

Hep beraber adım adım yürüyoruz. Sesimizi yarın Nevşehir meydanından yükseltiyoruz.

11 Nisan Cumartesi | 14.00 | Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi"

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

Ekrem İmamoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, “Nevşehir hukuksuzluğa karşı tek yürek olacak” mesajını verdi.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nevşehir hukuksuzluğa karşı tek yürek olacak.

Hep derim; Allah’ım beni aileme, doğduğum şehre ve milletime mahcup etme.

Ne mutlu bana ki hep öyle oldu ve olacak!"

