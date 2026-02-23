CHP'nin otobüs şoförünün yargılandığı davada ara karar

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra bu celse tanık dinleneceğini bildirdi.

Söz verilen tanık E.A. milletvekili olarak görev yaptığını, olayın yaşandığı gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle 15 milletvekili ile aynı araç içerisinde kutlama alanına gittiklerini anlattı. Yolda giderken polis memurunun dur işareti yaptığını gördüklerini söyleyen E.A, "Sıhhıye Köprüsü'nün altında durduk. Araç içerisinden herhangi birinin sanığa 'durma, devam et' gibi bir talimat verdiğini duymadım. Köprünün altında otobüs şoförü araçtan inmedi, polislerle biz konuştuk. Daha sonra motosikletli polislerin eşliğinde yola çıktık. Sadece Sıhhıye Köprüsü'nün altında durduk" beyanında bulundu.

Tanık M.T ise, olay günü diğer 15 milletvekili ile sanığın kullandığı aracın içerisinde olduğunu, polisin aracı üç noktada durdurma girişiminde bulunduğunu, bu noktalarda sanığın araçtan hiçbir şekilde inmediğini belirtti.

Araç Sıhhıye Köprüsü'nde durdurulduğunda ise milletvekilleri olarak araçtan indiklerini ve polislere aracın durdurulamayacığını söylediklerini belirten M.T, şu beyanda bulundu:

"23 Nisan dolayısıyla 1. TBMM binasında olan toplantıya yetişmemiz gerektiğini, bizden önce giden ve TBMM tarafından kaldırılan diğer otobüsü durdurmadıklarını izah ederek geçiş istedik. Bu esnada da sanık araçtan inmedi. Fiziki ve sözlü bir tartışması olmadı. Ayrıca araç içerisinden de tanığa 'durma, geç' gibi bir talimat verilmedi. Sanığa sadece bizi durduramayacaklarını, yolumuza devam edebileceğimizi söyledik. Polis memurlarına direnme gibi bir duruma şahit olmadık."

Beyanların ardından söz verilen sanık avukatı, tanık beyanlarına karşı yazılı savunma yapacaklarını bildirdi. Müşteki avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden eksik hususların giderilmesini talep etti. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

DURUŞMA 30 MART'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerden Okan A. hakkında yeniden talimat yazılmasına ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmasına karar vererek, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken müşteki polisler Sare Y. ve Okan A.'nın otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istediği belirtilmişti.

Öte yandan Gülyurt hakkında, polislerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.