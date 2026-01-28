CHP’nin politika kurulu başkanları bu hafta deprem bölgesinde olacak: CHP deprem bölgesine gidiyor

CHP, iktidar politikalarını belirleyecek politika kurulu başkanları ve partinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bugünden itibaren deprem bölgesinde olacak. CHP kurmayları; konteyner kentleri, sorunları devam eden depremzedeleri, bölgedeki yerel meslek örgütlerini ve esnafı ziyaret edecek. Hem sorunları dinleyecek hem de kendi iktidarına yönelik çözümleri anlatacak.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde politika kurulu başkanlarıyla yaptığı toplantıda deprem bölgesine yönelik çalışmalarını değerlendirdi. Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle deprem bölgelerine yapacağı ziyaretleri de planladı. Bu kapsamda bölgeye bugünden itibaren partinin Gölge Kabinesi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan ekipler gidecek. Sekiz politika kurulu başkanı ve iki Merkez Yönetim Kurulu üyesi, iki ayrı grup şeklinde altı ili ziyaret edecek. CHP kurmayları Osmaniye, Gaziantep, Kahramanaraş, Hatay Adıyaman ve Malatya’da konteyner kentleri, sorunları devam eden depremzedeleri, bölgedeki yerel meslek örgütlerini ve esnafı ziyaret edecek.

Aynı zamanda CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde sürdürdüğü çalışmaları yerinde takip edecek; depremden bu yana neler yapıldı ve bundan sonra neler yapılması gerek, notlar çıkartacak. Kurmaylar bu ziyaretleri sonucunda aldıkları notlar üzerinden CHP lideri Özel’e bölgeyle ilgili bir rapor hazırlayacak. Ardından Özel de 2 Şubat’tan itibaren deprem bölgesinde olacak ve 7 Şubat’a kadar bölgede kalacak.

Özel’in haftalık grup toplantısını da 3 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta gerçekleştirmesi bekleniyor. Bunun dışında kurmayları gibi bölgede temaslarda bulunacak Özel, aynı zamanda kendisine iletilecek raporlara göre yeni ne çalışmalar yapılabileceğini değerlendirecek.