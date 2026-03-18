CHP’nin Saraçhane mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 99'uncusunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin birinci yılında Saraçhane'de düzenleyecek.



Saat 20.30'da başlayacak miting öncesi, Fatih'te Saraçhane Meydanı ve çevresinde bazı yolların trafiğe kapatılması ise dikkat çekti.

EMNİYETTEN KRİTİK TRAFİK DUYURUSU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ulaşımın aksamaması adına saat 16.00 itibarıyla birçok yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki ana arterler ve bu yollara çıkan sokaklar araç geçişine kapatıldı.

SAAT 16.00 İTİBARIYLA KAPANAN YOLLAR

Miting saati yaklaşırken aşağıdaki caddeler ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı:

Fevzipaşa, Macar Kardeşler ve İtfaiye Caddeleri,

15 Temmuz Şehitler ve Gençtürk Caddeleri,

Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi ve Şehzadebaşı Caddeleri,

Vezneciler, 16 Mart Şehitleri ve Bozdoğan Kemeri çevresi,

Atatürk Bulvarı, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeleri.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Trafik yoğunluğundan etkilenmek istemeyen sürücüler için Emniyet şu alternatif yolları önerdi:

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi