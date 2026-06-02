CHP’nin seçilmiş yönetimi, en geniş katılımla partiyi bir tutmak istiyor: ‘CHP krizden bütün çıksın’

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, dün Meclis’te partisinin politika kurulu başkanlarıyla bir araya geldi. Özel daha sonra milletvekilleriyle de gruplar halinde görüşmeler yaptı. Bundan sonraki süreçte de Özel’in Meclis’teki bu toplantılarını sürdüreceği, vekillerle bir araya gelerek parti içi birliği sıkı tutmak istediği öğrenildi. Bunun yanında Özel, partisinin seçilmiş yönetim kadrosunu da genişletti.

Partinin cumhurbaşkanlığı aday ofisinde yer alan isimlerden bazılarının bu olağanüstü dönemde yeniden Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılması kararlaştırıldı. CHP’nin seçilmiş yönetimi, yeni oluşturulan bu “olağanüstü durum MYK’sı” ve vekillerle sıklaştırılan toplantılarla ilgili “Partiyi en geniş katılımla bir tutacağız. Herkesin fikrini alacağız. Bu dönemi birlik içinde aşacağız. CHP’yi birlikle savunacağız” dedi.

‘KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYENLERLE DE KONUŞUYORUZ’

Seçilmiş yönetimden isimler, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ancak partiye yapılan polis baskını sonrası duruma tepki gösteren vekillerle de görüştüklerini söyleyerek “Polis baskını herkesin tepkisini çeken bir durum oldu. Kemal Bey’in bunu savunması da hoş karşılanmadı. ‘Milletvekilleri partiye niye sokulmadı?’ diyerek yaşananları meşru kılmaya çalıştı. Bu nedenle bu durumu eleştiren tüm arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Onların da desteğini isteyeceğiz. Bu görüşmeler devam edecek” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Özel’in Meclis’te yeni MYK’si ve milletvekilleriyle yaptığı görüşme trafiğinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

‘SEÇİLMİŞ YÖNETİM MAZBATASIYLA BURADA’

Öte yandan; Özel’in partisinin politika kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda, CHP’nin aday ofisini parti tüzüğüne işlediği kurultayın yok sayılmasıyla ilgili mahkeme kararını tanımadıklarını söylediği aktarıldı. Bu kapsamda Özel’in toplantıda politika kurulu başkanlarına “Tüzüğümüze yapılan müdahaleyi tanımıyoruz. CAO faaliyetleri aynen devam edecek. Partinin tüm seçilmiş yönetimi mazbatalı bir şekilde görevine devam ediyor. Toplum ‘CHP kendi içinde tartışıyor’ dememeli. CHP ülkeyi yönetebilir ve bizim de bunu göstermemiz lazım. Bu durum iktidar hazırlıklarımızı engellemesin” dediği belirtildi.

Bu kapsamda politika kurulu üyelerinin geçen ay başlattığı saha çalışmalarına devam edeceği; ayrıca bu süreçte demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşu ziyaretleri yapacağı da öğrenildi. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da parti yönetimine “Ne karar alırsanız alın, yanınızdayım” mesajını verdiği kaydedildi.

‘PAZAR HERKES OY VERSİN’

CHP lideri Özel, TBMM’de 20’nci Dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı’nın cenaze törenine katıldıktan sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Pazar günü bazı beldelerde yenilenecek yerel seçimlere dikkat çeken Özel “Gümüşhane’de, Tokat’ta ve Ürgüp’te belde belediyelerimizin seçimleri ile ilgili partilerimizi oy vermeye teşvik edeceğim. ‘Şimdi biz burada oy verirsek sanki butlandan sonra parti bir başarı elde etmiş gibi görünür’ korkusuyla sandığı protesto etme düşüncesi var. Pazar günü yapılacak olan seçimlerde bu süreçte ne hissetmiş olurlarsa olsunlar herkesi beldelerinde yapılacak seçimlerde sandık başına gitmeye ve CHP’ye oy kullanmaya davet ediyoruz” dedi.

‘GRUP TOPLANTISINI YAPACAĞIZ’

Her hafta yapılan grup toplantılarıyla ilgili yeni tabloda durumun değişmeyeceğini söyleyen Özel, mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup başkanlığı seçiminin iptali için Meclis’e yaptığı başvurunun da bir karşılığı olmadığını söyledi. Özel “Bu tip yaklaşımlar maalesef birikimlerden yoksun bir heyetin şu anda genel merkezde bulunuyor olması ve Meclis tecrübelerinin hiç olmaması ile yaptığı açıklamalar” dedi. Bu kapsamda CHP’nin bugün olağan grup toplantısını yapması bekleniyor.

TOM BARRACK TEPKİSİ

Özel, “yaşananlar devlet içindeki yapıların müdahalesi” olduğuyla ilgili yorumlara karşı da “Derin devlete meşruiyet tanımlayan ve Tom Barrack’ın tarif ettiği bir rejimi tarifleyen ve orada bir göreve talep açan yaklaşımı, tarihi olarak bir talihsizlik olarak tarif ederim. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım” tepkisini gösterdi.