CHP'nin 'süreç' raporuna MHP'den dikkat çeken yanıt!

CHP, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı yeni açılım sürecine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na raporu, saat 13.00 sıralarında sundu.

"RAPORUMUZDA ‘UMUT HAKKI’NA DÖNÜK BİR ATIF SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyona sunulan rapora yönelik "Bizim raporumuzda ‘Umut Hakkı’na dönük herhangi bir atıf söz konusu değil ve bizim raporumuzda özellikle teröre bulaşmamış veya terör örgütü üyesi olmakla işlememiş terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye dönüşü ile ilgili bir öneri de yok" açıklamasında bulundu.

MHP'DEN JET HIZINDA YANIT!

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, CHP'nin sunduğu rapora ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi 12.08.2025 Tarihinde açıkladığı 29 Maddelik Demokrasi Paketini 'Terörsüz Türkiye' raporu olarak TBMM’ne bugün yeniden sundu. Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok. Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba…."