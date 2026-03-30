CHP’nin üç gün süren uluslararası gençlik kongresi sona erdi

26-29 Mart tarihleri arasında İstanbul Merter'de gerçekleşen kongreye 150 farklı ülkeden 250 genç temsilci katıldı. IUSY Başkanlığı'na İspanyol Sergio Amante seçildi.

Kongrenin açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Sosyalist Enternasyonal Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa, Avrupa Sosyalistler Partisi Genel Sekreteri Giolamo Filibeck ve Genç Avrupalı Sosyalistler Başkanı João Martins Pereira konuştu. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ise kongreye yapay zeka aracılığıyla bir video mesaj gönderdi.

150 farklı ülkeden sosyalist partilerin gençlik örgütlerinin toplandığı kongrede, dünya demokrasilerine karşı yapılan saldırılar ve toplumun farklı kesimlerine uygulanan baskılar ele alındı. Birçok ülkede etkisini gösteren aşırı sağ hareketlere dikkat çekilirken Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun siyasi olduğu bir kez daha vurgulandı.

Kongre kapsamında düzenlenen panellerde, Avrupa Sosyalistler Partisi ve Avrupa Parlamentosu'ndan temsilcilerin yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de konuşmacı olarak yer aldı.