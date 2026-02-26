CHP’nin yeni miting adresi beli oldu!

CHP’nin, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri yurt genelinde sürüyor. Her hafta sonu farklı bir ilde düzenlenen mitinglerin yeni adresi Burdur oldu.

Partiden yapılan açıklamada, 28 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek miting için yurttaşlara çağrı yapıldı.

CHP’den yapılan çağrı şöyle:

"Cumartesi günü, göller diyarı Burdur’da tek yürek oluyoruz!

Milletin iradesine, adalete ve demokrasiye; helal oylarla seçilmiş belediye başkanlarımıza ve haksız yere özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm siyasi tutsaklara ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Birliğimizden aldığımız güçle, omuz omuza meydanlarda olacağız.

Hep birlikte mücadele edecek,

Hep birlikte kazanacağız!”