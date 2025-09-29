CHP’nin yeni miting adresi Küçükçekmece!

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 58'incisinin tarih ve adresi belli oldu. CHP'den paylaşılan afişe göre miting, 1 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştirilecek.

Miting Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanında saat 20.30’da gerçekleşecek.

Mitingi duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Biz meşruiyetimizi meydanları dolduran halkımızdan alıyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük” diyerek çağrı yaptı.