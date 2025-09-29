Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’nin yeni miting adresi Küçükçekmece!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingilerine devam ediyor. Çarşamba günü gerçekleşecek miting Küçükçekmece’de gerçekleşecek.

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 58'incisinin tarih ve adresi belli oldu. CHP'den paylaşılan afişe göre miting, 1 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştirilecek.

Miting Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanında saat 20.30’da gerçekleşecek.

Mitingi duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Biz meşruiyetimizi meydanları dolduran halkımızdan alıyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük” diyerek çağrı yaptı.

İlgili Konular: #CHP #Miting #küçükçekmece