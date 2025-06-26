CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu'ndan 'Kurultay' açıklaması: Karar, YSK'ya kilit vurulması sonucunu doğurur

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurtutayı'nın iptali istemiyle açılan ve 30 Haziran’da görülecek davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yakupoğlu, bu davanın, CHP Olağan Genel Kurulu’nda alınmış kararların bir kısmının veya seçimler dışında, çağrı ve genel kurula davet, mevcut Genel Merkez Yönetimi ve Denetim Kurulunun ibrası dahil Kurultay Divan Başkanlığı tarafından delegelerin oylarına sunulan ve Divan Başkanlığı tarafından karar tutanağına yazılarak alınan kararların tamamının iptali talepleriyle açıldığını hatırlattı.

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin, "Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe kongreleri ile il kongresi ve büyük kongre (kurultay) delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır'' hükmünü içerdiğini hatırlatan Yakupoğlu, ''Bu sebeple yargı denetiminde yani ilçe seçim kurulu tarafından yapılan seçimin iptali, asliye hukuk mahkemesinden istenemez'' ifadelerini kullandı.

"İNCELEME BİLE YAPAMAZ''

Siyasi Partiler Kanunu’nun 121. maddesinin ise "Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partiler hakkında uygulanır” hükmünü içerdiğine işaret eden Yakupoğlu,

''Bunun kanuni anlamı ise hukuk mahkemelerinin seçimlerin ne iptali ne irade fesadı halleri olan nispi, kısmi, mutlak butlan veya yokluk yaptırımlarına dayanarak bırakın karar vermeyi inceleme dahi yapamayacaklardır. Çünkü kendi görevleri dışındadır'' değerlendirmesini yaptı.

Parti genel kurulunda, Kurultay Divan Başkanlığı’nın, gündemin seçimler maddesinden sonra 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca zorunlu olarak divan yetkisini Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na devrettiğini vurgulayan Yakupoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dava, Kurultay Divan Başkanlığının divan yetkisini devrettiği Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanı riyasetinde, Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilen delege seçmen listelerine göre kendi oluşturduğu sandık kurulları tarafından, oy kullanma, sayım döküm iş ve işlemleri yapılan, sandık başı şikayetlerin ve İlçe Seçim Kuruluna itirazların yapıldığı neticede Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından tüm şikayet ve itirazların karara bağlanarak, kesin seçim sonuçlarının ilan edilerek, seçilmişlere başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere mazbatalarını veren Çankaya İlçe Seçim Kurulu kararlarının iptali davaları değildir. Zira böyle bir görevleri yoktur ve bu güne kadar hiç olmamıştır. Böyle bir seçim iptal yetkisi yaratılamaz. Anayasamızın 79.maddesine göre seçim sonuçlarını, 'Tam Kanunsuzluk' yetkisiyle iptal edebilecek tek yargı makamı, seçim yüksek yargısı olan Yüksek Seçim Kurulu’nun devre dışı bırakılarak, seçimler konusunda 2015 Gemerek Hukuk Mahkemesi kararıyla olduğu gibi seçim yargısına müdahalenin önünün açılacağı, istinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile bitmeyen ve korumaya çalıştığımız seçim yargımız olan Yüksek Seçim Kurulu'nun ortadan kaldırılmasına yol açacak kararı konuşmayı bile kendime zul sayıyorum.''

"SEÇİM HUKUKUNDA GERİ VİTES YOKTUR''

CHP Olağan Kurultayı’nın tüm sonuçlarıyla iptal edilmesinin, 12 Eylül 1980 sabahına uyanmak olacağını ifaden eden Hadimi Yakupoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü, Anayasamızın 79, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu 21, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 112. maddelerinin, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ortadan kaldırılmaları sonucunu doğurur. Demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarının askıya alınması, seçim yargısının başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere il ve ilçe seçim kurullarının kapılarına kilit vurulması sonucunu doğurur. Geçmişe dönük yapılmış tüm seçimler ile yapılacak tüm seçimlerin sonuçlarının adli yargıda dava yoluyla iptalinin talep edilmesini yani domino etkisini doğurur. 6 Kasım 2023 tarihinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımız, Parti Meclisimiz ve Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından bugüne kadar alınmış tüm kararların yok sayılmasını ve aday gösterilerek seçilmiş olan belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz ile il genel meclisi üyelerimizin adaylıkları yok sayılacağından seçilmişliklerinin ve iptali sonucunu doğurur. 30 Haziran 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kurullarının seçilmişliğinin iptali kararı verilmesinin tartışılması bile zul sayılmalıdır. Olağanüstü Kurultayımızın iptaline karar verilmesi ne hukuki ne de kanuni olacaktır. Seçim hukukunda geri vites yoktur.''