CHP ön seçim ne zaman? 2025 CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi hangi tarihte yapılacak?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı bu hafta netleşecek. Bu kapsamda CHP'de cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçim takvimi belli oldu. Peki, CHP ön seçim ne zaman? 2025 CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi hangi tarihte yapılacak?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 1,5 milyon üyenin oy vereceği CHP ön seçimi ile gelecek seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı netleşecek. Peki, CHP ön seçim ne zaman? 2025 CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi hangi tarihte yapılacak?
2025 CHP ÖN SEÇİMİ NE ZAMAN?
17 Şubat Pazartesi günü başlayan CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma saat 17.00'de sona erdi.
23 Mart Pazar günü Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyeleri oy verecek ve adaylarını belirleyecek.
CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?
CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak açıklanmıştı. Gözaltı kararının ardından konuya ilişkin CHP'den yeni bir açıklama bekleniyor.
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