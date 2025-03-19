Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:47

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:47

İBB başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'nin yol tarifi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Saraçhane'ye nasıl gidilir? Saraçhane nerede? Saraçhane hangi metro durağında?

SARAÇHANE NEREDE?

Saraçhane, İstanbul'da, merkezi Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği nokta olan; Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda Zeyrek ve Aksaray, doğu-batı doğrultusunda ise Şehzadebaşı ile Kıztaşı arasında kalan semt.

SARAÇHANE'YE NASIL GİDİLİR?

Taksim’den Saraçhane’ye giden otobüsler için, Taksim – Şişhane yönünden gelen Unkapanı – Aksaray – Yusufpaşa – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İBB Binası – Fatih Parkı – İstanbul Manifaturacılar Çarşısı – İMÇ – Haşim İşcan Altgeçidi yönüne giden herhangi bir İETT otobüsüne binerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Haliç Metro İstasyonu’ndan toplu taşıma aracı kullanmadan Unkapanı yönünü takip ederek varabilirsiniz. Haliç metrosundan, Saraçhane 15-20 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Saraçhane’ye yakın mesafede bırakan vapur, metrobüs, tramvay bulunmamakta ancak Saraçahneden geçen minibüs – dolmuş hatları mevcuttur.