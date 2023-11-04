CHP Onur üyesi Sabri Ergül kimdir, kaç yaşında?

Yayınlanma: 04.11.2023 - 16:32

Güncelleme: 04.11.2023 - 16:32

Cumhuriyet Halk Partisi 38’inci Olağan Kurultayı’nda söz alan eski İzmir Milletvekili Sabri Ergül, Kılıçdaroğlu’na ‘bırak’ çağrısı yaptı.



SABRİ ERGÜL KİMDİR?



Sabri Ergül 1946 yılında İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. CHP gençlik kolları başkanlığı, serbest avukatlık,2 0. Dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Manisa davasında, işkence gören gençlere dava öncesinde ve dava sırasında destek verdi, gençlerin avukatlığını üstlendi. Gençlere işkence yapan polislerin yargılanma sürecinde, basının ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla, Manisa Emniyet Müdürlüğünün kapısına "Bu işyerinde işkence var" yazılı bir döviz astı.

Temmuz 1997'de TBMM'de yapılan güvenoylaması sırasında, Şevki Yılmaz'ın salona girmesi üzerine "Deyyusu ekber dışarı" yazılı bir pankart açtı. Bunun üzerine, Refah Partisi üyeleri tarafından saldırıya uğradı.