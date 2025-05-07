CHP, Özel’e saldırıyı Meclis’te de soruşturacak: ‘Otoparka neden alınmadı?’

Yayınlanma: 07.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2025 - 08:23

CHP kurmayları, önceki gün yaptıkları Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Özgür Özel’e İstanbul’da yapılan yumruklu saldırıyı hem yargı yoluyla hem de Meclis aracılığıyla sorgulayacaklarını söyledi.

Partinin hukukçularının soruşturma aşamasını takip edeceğini belirten kurmaylar “Konuyla ilgili genel başkanımızın da en önemli sorduğu soru, ‘Araç neden otoparka alınmadı?’ Emniyet otopark iddiasını yalanlayan bir açıklama paylaştı ama arkadaşlarımız o açıklamanın tam tersini söylüyor. Bu nedenle ‘Genel başkanın aracı neden otoparka alınmadı?’ sorusuna ısrarla yanıt arayacağız. Olay sonrası çirkin paylaşımlar yapanlar, provokasyonlara kalkışanlar da oldu. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

İKTİDAR ÖNERGEYE RET OYU VERMİŞTİ

Partililer konuyu önergelerle Meclis gündemine taşıyacaklarını da belirtti. CHP daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan linç girişimini de Meclis gündemine taşımış ve konunun araştırılması için TBMM Başkanlığı’na önerge vermişti. O dönem CHP’nin grup başkanvekili olan Özgür Özel’in de imzasıyla verilen önergede Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin aydınlatılması, güvenlik açığı ve istihbarat zafiyetlerinin nedenlerinin belirlenmesi ve sorumlularının tespit edilmesi istenmişti. Ancak iktidar önergeye ret oyu vermişti. AKP Ankara Milletvekili Mehmet Naci Bostancı da önergeye ret gerekçelerini “Bu konuya ilişkin bir araştırma önergesi kabul de edilebilir ama bunu kabul edersek, siyasetin polemikçi diliyle, hepimizin ümit ettiği, uzlaşma talep ettiği, Türkiye’nin de çok ihtiyaç duyduğu atmosfere yönelik olumsuz bir durum ortaya çıkabilir. Bir taraftan da idari ve adli soruşturmalar yapılıyor. Devlete güvenmek gerekir. Devlet görevini yapacak” ifadeleriyle anlatmıştı.