CHP Parti Sözcüsü Yücel: “İstanbul İl Başkanlığına giriş yasağı hukuk dışı ve antidemokratik”

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Valiliği’nin 3 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağına tepki gösterdi. Yücel, yasağın, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ve dayanışma içindeki İstanbulluların İstanbul İl Başkanlığı’na gitmesini engellemeyi amaçladığını dile getirdi.

Yücel, AKP iktidarını keyfi uygulamalarla hukuk düzenini ve devlet işleyişini bozmakla suçlayarak, “İstanbul İl Başkanlığını kanunsuz emirlerle ablukaya almaya çalışan zihniyete geçit vermeyeceğiz” dedi.

Yücel’in sosyal medya paylaşımında dikkat çeken mesajı şöyle oldu: “

“İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen 3 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı ile akıllarınca, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ve dayanışma duygusunda olan binlerce İstanbullunun, İstanbul İl Başkanlığımıza gitmesine engel olacaklarını zannediyorlar.

Olamayacaklar!

Türkiye’nin birinci partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın giriş çıkışlarını yasaklamak hukuk dışıdır, antidemokratik bir uygulamadır, asla kabul edilemez!

CHP İstanbul İl Başkanlığına gitmek, girmek veya çıkmak, 2911 sayılı yasaya göre gösteri yürüyüşü ve eylem kapsamında değerlendirilemez!

AKP iktidarı bu tarz keyfi uygulamalarla, hukuk düzeninin ve devletin çivisini çıkarmıştır!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığını kanunsuz emirlerle ablukaya almaya çalışan zihniyete geçit vermeyeceğiz!

Gencecik polislerimizi bu kanunsuz emirlere alet edenleri ise asla affetmeyeceğiz!”