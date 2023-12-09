CHP, partilerle işbirliği olmasa bile sandıkta bütünlüğü sağlamaya çalışıyor: Asıl hedef seçmen

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00

Yerel seçimler için bir yandan milletvekillerini sahaya gönderen CHP’de; genel başkan Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi ve Ekrem İmamoğlu’nun da Muharrem İnce’yle bir araya gelmesi dikkat çekti.

Özel, İYİ Parti’ye yaptığı işbirliği önerisi reddedildikten sonra yaptığı ilk konuşmada “Eski dosttan düşman olmaz” vurgusu yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında CHP’li belediyeleri hedef alan sözler söylemesine karşın, CHP kanadı nezaket içindeki tavırlarını bozmayacağını vurguladı.

Parti kurmayları, bu noktada önemli olanın seçmenlerin takdirinin kazanılması olduğunu söylüyor. Bu nedenle de ne İYİ Parti’ye ne de başka bir partiye yönelik sert bir çıkışın CHP’ye olumlu yansımayacağına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.



‘GÖNÜL BİRLİĞİ GEREK’

CHP kulislerinde “İYİ Parti seçmeniyle çok yakınız. Daha önce onlarla beraber başarılar elde ettik. Adaylarımızla onları toparlamalıyız. Mayıs seçimleri sonrası sonuçlarla ilgili İYİ Parti’den yapılan bazı açıklamalar bizim seçmenimizi üzmüştü. Bu nedenle bizim de onların seçmenine karşı hassas olmamız gerekir. Belki partiler arası bir işbirliği olmayabilir ama seçmenlerle bir gönül birliğinin sonucu daha iyi olabilir. Ayrıca seçimler yaklaştığında belki yine örgütlerin beklentisiyle bir işbirliği konusu gündeme gelebilir. Bu nedenle biz hem kendi seçmenimizin hem İYİ Parti seçmeninin beklediğini yapıyoruz” yorumları konuşuluyor.



‘KIRGINLIKLARI GİDERME’

Bu durumun sadece İYİ Parti için değil, diğer partiler için de geçerli olduğunu söyleyen CHP’liler, “Elimizdeki belediyeleri korumak ve daha fazla belediye kazanmak adına tüm seçmenlerin beklediği bütünleştirici hamleleri yapıyoruz” diyor.

Partililer bu kapsamda HEDEP’e de bir ziyaret olabileceğini söyleyerek “Bu da perde arkası bir ziyaret değil, şeffaf bir görüşme olur. Çünkü HEDEP’in seçmeninin, Kürt seçmenin de böyle bir beklentisi var. Biz de her kesimi bir araya getirecek, bu sorumluluğu alabilecek bir partiyiz” değerlendirmesini yapıyor.

Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler ise “parti içinde kırıgın kalanları yeniden kazanılması görüşmesi” olarak görülüyor. İnce’nin CHP’yi seven ama partiden kopan seçmenler için önemli bir figür olduğunu söyleyen isimler, “Nasıl diğer partilerin seçmenlerine bize yönelmeleri için bir davet yapıyorsak, daha önce kendi içimizde olan ancak fikir ayrılığından ayrı düşen, kırgın kalan insanları da güç birliği için yanımıza çağırıyoruz.

İnce ve Kılıçdaroğlu ile görüşmeye de bu bağlamda bakılabilir. Bu görüşmeler yerel seçime odaklanma görüşmesi olarak düşünülebilir” diyor.

